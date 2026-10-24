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۲ آبان ۱۴۰۵، ۸:۵۷

مرکز آموزشی پژاک منهدم شد

مرکز آموزشی پژاک منهدم شد

در عملیات پیشدستانه سپاه، یکی از مهمترین مراکز تجمع گروهک تروریستی پژاک زیر ضرب عملیاتی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو رصدهای جامعه اطلاعاتی و اشراف عملیاتی بر فعالیت تروریست‌ها یکی از مهمترین مراکز توزیع و تجمع اشرار شناسایی و اقدام علیه آن صورت گرفت.

در این عملیات یکی از مهمترین مرکز تجمع گروهک تروریستی پژاک زیر ضرب عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

در رصد اطلاعاتی صورت گرفته مشخص گردید اشرار با فراخوان فرماندهان یکی از تیم‌ها قصد اجرای اقدامات عملیاتی را دارند، لذا با اتخاذ تدابیر عملیاتی، در اوج غافلگیری، نقاط حضور اشرار مورد انهدام قرار گرفت.

گفتنی است، منطقه‌ای که در آن عملیات صورت گرفته از نقاط استراتژیک گروهک تروریستی تجزیه‌طلب بوده که اغلب جلسات مهم، برنامه‌های آموزشی در آن برگزار می‌شد و همواره محل تردد و حضور اشرار تروریستی می‌باشد.

کد مطلب 6987563
نفیسه عبدالهی

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