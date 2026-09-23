امیر طاهری: ارتش آماده دفاع از مرزهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ سلیمان طاهری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با تبریک هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای این دوران، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، پیشکسوتان و خانوادههای آنان را گرامی داشت و اظهار کرد: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران محصول مجاهدتها و ایستادگیهای دوران دفاع مقدس است.
وی دفاع مقدس را گنجینهای ارزشمند توصیف کرد و افزود: این دوران تنها مجموعهای از خاطرات تلخ و شیرین رزمندگان نیست، بلکه مدرسهای برای همه ملت ایران است که در آن ارزشهای اسلامی بر منافع شخصی ترجیح داده شد و ملت با ایثار، فداکاری و مقاومت در برابر دشمن ایستادگی کرد.
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نزاجا با تأکید بر ضرورت انتقال دستاوردهای دفاع مقدس به نسل جوان تصریح کرد: نباید این دوران را تنها به یک هفته، چند برنامه یا نصب بنر و انتشار اخبار محدود کرد، بلکه فرهنگ و درسهای دفاع مقدس باید در همه امور کشور مورد توجه قرار گیرد.
امیر طاهری با اشاره به شرایط آغاز جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: در آن مقطع انقلاب اسلامی تازه شکل گرفته بود و کشور با مشکلات متعددی مواجه بود و دشمنان تلاش داشتند نظام نوپای جمهوری اسلامی را ساقط کنند، اما انقلاب با تکیه بر مکتب عاشورا و فرهنگ حسینی روزبهروز مستحکمتر شد.
وی ادامه داد: در نخستین روزهای جنگ، ارتش با وجود مشکلات موجود و سپاه که تازه شکل گرفته بود، رزمندگان لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه در منطقه غرب و لشکر ۹۲ زرهی خوزستان در جنوب غرب را به میدان فرستاد و این نیروها با حضور در مناطق عملیاتی، ماشین جنگی دشمن را متوقف کردند.
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نزاجا گفت: دشمنی که به گفته وی قصد داشت در مدت کوتاهی خرمشهر را تصرف، خوزستان را جدا و سپس تهران را فتح کند، در همان روزهای ابتدایی جنگ متوقف شد و رزمندگان ارتش اجازه ندادند تجاوز دشمن بیش از آن ادامه پیدا کند.
امیر طاهری با اشاره به محدودیتهای دوران آغاز جنگ اظهار کرد: کشور حتی در تأمین ابتداییترین تجهیزات دفاعی با مشکل مواجه بود و به دلیل تحریمها، امکان تأمین سیم خاردار نیز وجود نداشت، اما همین شرایط به فرصتی برای شناخت ضعفها و حرکت به سمت خودکفایی تبدیل شد.
وی افزود: دفاع مقدس برای کشور به منزله یک دانشگاه بود که در آن نقاط ضعف شناسایی و برای برطرف کردن آنها تلاش شد و امروز بخش عمده تسلیحات مورد استفاده نیروهای مسلح با توان متخصصان و دانشمندان داخلی تولید میشود.
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نزاجا با بیان اینکه تجهیزات دفاعی متناسب با نوع تهدیدها بهروزرسانی میشوند، تصریح کرد: تهدیدهای دشمن ثابت نیست و از این رو کشور نیز باید متناسب با شرایط، توان و تجهیزات دفاعی خود را ارتقا دهد تا به هیچ قدرت خارجی وابسته نباشد.
امیر طاهری با اشاره به آنچه دستاوردهای دفاع مقدس عنوان کرد، گفت: مقاومت و ایستادگی در برابر قدرتهای بزرگ یکی از مهمترین درسهایی است که از این دوران آموختهایم و به گفته وی، همین روحیه موجب شده است جمهوری اسلامی ایران امروز در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر جریانهای متخاصم ایستادگی کند.
وی با اشاره به تاریخ جنگهای گذشته ایران اظهار کرد: طی ۲۰۰ سال گذشته بخشهایی از سرزمین ایران در نتیجه ضعف و بیکفایتی برخی حاکمان و مسئولان نظامی از کشور جدا شد، اما در دوران دفاع مقدس، ارتش، سپاه، بسیج، ژاندارمری، نیروهای انتظامی، نیروهای مردمی و جهادی و ملت ایران در کنار یکدیگر قرار گرفتند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد.
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نزاجا ادامه داد: در دفاع مقدس دوم و سوم نیز ضعفهایی که در مرحله نخست شناسایی شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت و برای رفع آنها اقدام شد و به گفته وی، نتایج این اقدامات در افزایش توان پاسخگویی نیروهای مسلح نمایان شد.
امیر طاهری با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس در منطقه غرب عنوان کرد: غبارروبی مزار شهدا، ارائه خدمات پزشکی و درمانی رایگان در روز جمعه مقابل مصلای نماز جمعه، برپایی ایستگاههای صلواتی، برگزاری مسابقات قرآنی و ورزشی و حضور پررنگ نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
وی افزود: فرماندهان نیروهای مسلح در کرمانشاه و دیگر شهرها به عنوان سخنران پیش از خطبههای نماز جمعه حضور خواهند داشت و همچنین از خانوادههای شهدا، جانبازان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس تجلیل و تکریم خواهد شد.
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نزاجا همچنین از برگزاری برنامههای تجلیل از پیشکسوتان به صورت وبیناری و با حضور مسئولان کشوری خبر داد و گفت: برپایی نمایشگاه برای خانوادهها در سطح یگانهای سازمانی نیز بخشی دیگر از برنامههای قرارگاه منطقهای غرب در هفته دفاع مقدس است.
امیر طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت امنیتی مرزهای غربی کشور اظهار کرد: نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران به صورت شبانهروزی در مرزها حضور دارند و به گفته وی، در منطقه غرب و استان کرمانشاه تهدیدی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: طرحهای عملیاتی نیروهای مسلح پیشبینی، تمرین و برای اجرا آماده شده است و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح در نوار مرزی موجب شده است در مرزهای مقابل استان کرمانشاه تحرک یا تهدید نظامی مشاهده نشود.
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نزاجا با اشاره به مسئولیت این قرارگاه در استان کردستان نیز گفت: گاهی تهدیدهایی از سوی دشمن در آن منطقه مطرح میشود، اما نیروهای مستقر در کردستان هوشیار و آماده هستند و به گفته وی، حملات نیروهای معاند از جمله پژاک نیز با حضور به موقع نیروهای مسلح و همکاری سپاه پاسداران دفع شده است.
امیر طاهری خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح همچنان آمادهتر از گذشته هستند و اگر دشمن دست به تعرض بزند، همانند گذشته توطئههای آن بینتیجه خواهد ماند.
وی نقش وحدت و انسجام مردم را در تقویت توان دفاعی کشور مهم دانست و گفت: حضور مردم در کنار نیروهای مسلح، پشتوانه و دلگرمی مهمی برای نیروهای نظامی و مسئولان کشور است و تا زمانی که اتحاد و انسجام ملی برقرار باشد، هیچ قدرتی نخواهد توانست به کشور حمله کند.
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نزاجا با اشاره به مرز ۳۷۱ کیلومتری استان کرمانشاه با عراق افزود: به واسطه آمادگی نیروهای مسلح، مردم این منطقه از امنیت، آرامش و آسایش برخوردار هستند و به گفته وی، تاکنون تهدیدی از سوی آن سوی مرزها متوجه این منطقه نشده است.
امیر طاهری در ادامه درباره پذیرش دانشجو در دانشگاه افسری امام علی (ع) اظهار کرد: پذیرش دانشجو که پیش از این سالانه یکبار انجام میشد، با پیگیریهای صورتگرفته در دو مرحله انجام خواهد شد؛ بخشی از طریق کنکور سراسری و مرحله دیگر به صورت داخلی در آبانماه خواهد بود.
وی افزود: داوطلبانی که علاقهمند به حضور در ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند میتوانند در مرحله داخلی نیز ثبتنام کنند و اقدامات اولیه پذیرش آنها تا پایان سال انجام خواهد شد تا در تیرماه سال بعد در دانشگاه افسری حضور پیدا کنند.
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نزاجا تأکید کرد: دانشگاه افسری باید پذیرای جوانانی از سراسر کشور و با فرهنگهای مختلف باشد و به همین دلیل ایجاد دانشکدههای جداگانه در استانها مدنظر نیست، بلکه آموزش در دانشگاههای مرکزی و با استفاده از ظرفیت استادان برجسته، فرماندهان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس انجام میشود.
امیر طاهری با اشاره به نقش تجربه فرماندهان دفاع مقدس در آموزش نیروهای جوان گفت: استفاده از تجربیات فرماندهانی که در طراحی و اجرای عملیاتهای بزرگ دفاع مقدس نقش داشتهاند، موجب میشود دانشجویان علاوه بر آموزشهای نظامی، از تجربههای ارزشمند نسل گذشته نیز بهرهمند شوند.
وی با اشاره به عملیات اچ-۳ اظهار کرد: در این عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توانست در اقدامی کمسابقه ۵۷ فروند هواپیمای جنگی دشمن را در دورترین نقطه عراق و در نزدیکی مرز عراق و اردن هدف قرار دهد و به گفته وی، فرمانده این عملیات از استان کرمانشاه بود.
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نزاجا ادامه داد: حماسههای دوران دفاع مقدس به این عملیات محدود نمیشود و در حوزههای مختلف نیروهای مسلح، از جمله نیروی دریایی، نیز عملیاتهای بزرگی انجام شد که از جمله آنها عملیات مروارید بود که به گفته وی، توان دریایی عراق را تا پایان جنگ زمینگیر کرد.
امیر طاهری در پایان تأکید کرد: دفاع مقدس همچنان ظرفیت روایت و بازخوانی دارد و میتوان از حماسهها، تجربیات و دستاوردهای این دوران آثار و کتابهای فراوانی برای نسلهای آینده تولید کرد.
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