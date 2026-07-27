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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

هلاکت ۴ عضو پژاک در درگیری با مرزبانان در نوار مرزی بانه

هلاکت ۴ عضو پژاک در درگیری با مرزبانان در نوار مرزی بانه

کردستان- سخنگوی فراجا از هلاکت چهار عضو گروهک تروریستی پژاک در پی درگیری مسلحانه با مرزبانان در نوار مرزی شهرستان بانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، از شناسایی و انهدام یک تیم وابسته به گروهک تروریستی پژاک در نوار مرزی شهرستان بانه خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با همکاری اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان هنگ مرزی و سربازان گمنام امام زمان (عج) انجام شد.

وی افزود: در پی دریافت اطلاعاتی درباره تلاش یکی از عناصر اصلی گروهک پژاک برای ورود به کشور، اقدامات لازم برای شناسایی و مقابله با این تیم در دستور کار نیروهای عملیاتی قرار گرفت.

سخنگوی فراجا ادامه داد: مأموران در جریان پایش منطقه و رصد تحرکات، یک دستگاه خودروی سمند حامل اعضای این تیم را شناسایی کردند که پس از مواجهه با نیروهای مرزبانی، درگیری مسلحانه شکل گرفت.

منتظرالمهدی بیان کرد: در جریان این درگیری، چهار نفر از اعضای گروهک پژاک به هلاکت رسیدند.

وی از کشف مقادیری سلاح و مهمات در بازرسی‌های انجام شده خبر داد و گفت: چند قبضه کلت کمری، خشاب، مقادیری تیر جنگی و نارنجک دستی از خودرو و محل درگیری کشف و ضبط شد.

کد مطلب 6900972

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