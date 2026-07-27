هلاکت ۴ عضو پژاک در درگیری با مرزبانان در نوار مرزی بانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، از شناسایی و انهدام یک تیم وابسته به گروهک تروریستی پژاک در نوار مرزی شهرستان بانه خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با همکاری اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان هنگ مرزی و سربازان گمنام امام زمان (عج) انجام شد.

وی افزود: در پی دریافت اطلاعاتی درباره تلاش یکی از عناصر اصلی گروهک پژاک برای ورود به کشور، اقدامات لازم برای شناسایی و مقابله با این تیم در دستور کار نیروهای عملیاتی قرار گرفت.

سخنگوی فراجا ادامه داد: مأموران در جریان پایش منطقه و رصد تحرکات، یک دستگاه خودروی سمند حامل اعضای این تیم را شناسایی کردند که پس از مواجهه با نیروهای مرزبانی، درگیری مسلحانه شکل گرفت.

منتظرالمهدی بیان کرد: در جریان این درگیری، چهار نفر از اعضای گروهک پژاک به هلاکت رسیدند.

وی از کشف مقادیری سلاح و مهمات در بازرسی‌های انجام شده خبر داد و گفت: چند قبضه کلت کمری، خشاب، مقادیری تیر جنگی و نارنجک دستی از خودرو و محل درگیری کشف و ضبط شد.