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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

مایک والتز: جنگ با ایران ممکن است یک سال دیگر طول بکشد

مایک والتز: جنگ با ایران ممکن است یک سال دیگر طول بکشد

نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که ممکن است کشورش یک سال دیگر خود را در وضعیت بن‌بست با ایران ببیند، بدون آنکه توافقی درباره برنامه هسته‌ای حاصل شود یا تغییری در تنگه هرمز ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: ممکن است آمریکا یک سال دیگر خود را در وضعیت بن‌بست با ایران ببیند، بدون آنکه توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران حاصل شده باشد یا تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگشته باشد.

بر اساس این گزارش، «مایک والتز» در ادامه سخنانش افزود: آمریکا برای احتمال ادامه رویارویی با ایران به مدت یک سال دیگر آماده می‌شود.

این مقام آمرطیکا اذعان کرد: واشنگتن تا زمانی که مسئله ذخایر مواد هسته‌ای با غنای بالای ایران حل‌وفصل نشود و توافقی واقعی برای اعمال محدودیت بر غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران حاصل نشود، اهداف راهبردی خود را محقق ‌شده تلقی نخواهد کرد.

کد مطلب 6987282

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