به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام صمد حافظی، با اشاره به برگزاری مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای حضور و نقش‌آفرینی اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در فعالیت‌های قرآنی است و می‌تواند زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای نوجوانان و جوانان را فراهم کند.

حضور تیم‌های قرآنی شهرستان‌های لرستان در مدهامتان

حافظی با اشاره به فعالیت ۵۴۸ کانون فرهنگی هنری مسجد در لرستان خاطرنشان کرد: در مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان، از هر شهرستان چهار تیم شامل تیم خواهران زیر ۱۸ سال، تیم خواهران بالای ۱۸ سال، تیم برادران زیر ۱۸ سال و تیم برادران بالای ۱۸ سال حضور دارند.

وی با بیان اینکه مشارکت اعضای کانون‌ها در این رقابت‌ها زمینه بروز توانمندی‌های قرآنی آنان را فراهم می‌کند، افزود: مسابقات مدهامتان بستری برای شناسایی استعدادهای قرآنی و ایجاد انگیزه در میان فعالان این عرصه است.

مسجد؛ پایگاهی برای ترویج معارف قرآنی

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان با اشاره به نقش مساجد در ترویج معارف قرآنی و تربیت دینی جامعه، اظهار کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با بهره‌گیری از ظرفیت نوجوانان و جوانان، نقش مهمی در گسترش فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی دارند و برگزاری رویدادهایی همچون مدهامتان می‌تواند به تقویت این نقش کمک کند.

حافظی با تأکید بر ضرورت توجه به توانمندی‌های اعضای کانون‌ها بیان کرد: شناسایی استعدادهای قرآنی باید با برنامه‌ریزی مستمر برای پرورش و ارتقای این ظرفیت‌ها همراه باشد تا زمینه حضور مؤثرتر نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های فرهنگی و دینی فراهم شود.

مدهامتان؛ فرصتی برای پویایی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد

وی با اشاره به اهمیت مشارکت جمعی در برنامه‌های مسجدی گفت: فعالیت‌های قرآنی زمانی می‌توانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند که زمینه مشارکت گسترده اعضا را فراهم کنند و هر فرد متناسب با علاقه و استعداد خود در این عرصه حضور داشته باشد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان ادامه داد: مسابقات مدهامتان علاوه بر ایجاد فضای رقابت سالم میان فعالان قرآنی، می‌تواند به تقویت ارتباط اعضای کانون‌ها، انتقال تجربه و افزایش انگیزه برای استمرار فعالیت‌های قرآنی کمک کند.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت گسترش برنامه‌های فرهنگی و هنری در کنار فعالیت‌های قرآنی تصریح کرد: تنوع‌بخشی به برنامه‌های کانون‌های مساجد، زمینه حضور طیف گسترده‌تری از نوجوانان و جوانان را فراهم می‌کند و می‌تواند ارتباط آنان با مسجد و مفاهیم دینی را در قالب فعالیت‌های متناسب با علایقشان تقویت کند.

توسعه فعالیت‌های قرآنی؛ اولویت کانون‌های مساجد لرستان

حافظی با بیان اینکه تربیت نسل قرآنی به استمرار فعالیت‌ها و فراهم‌کردن فرصت‌های مناسب برای رشد استعدادها نیاز دارد، افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد باید با شناسایی ظرفیت‌های اعضا و حمایت از فعالیت‌های قرآنی آنان، زمینه تبدیل استعدادهای اولیه به توانمندی‌های پایدار را فراهم کنند.

وی مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان را فرصتی برای ارزیابی توانمندی‌های فعالان قرآنی و معرفی استعدادهای برتر استان دانست و گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند انگیزه بیشتری برای حضور نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های مسجدمحور ایجاد کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان در پایان با تأکید بر نقش کانون‌های مساجد در ترویج فرهنگ قرآن و اهل‌بیت(ع)، ابراز امیدواری کرد با استمرار این برنامه‌ها، فعالیت‌های قرآنی در مساجد استان تقویت شود و زمینه حضور استعدادهای برتر لرستان در مرحله کشوری مسابقات مدهامتان فراهم آید.