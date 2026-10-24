مراقب مسمومیت کودکان باشید؛ از گیاهان آپارتمانی تا دهان شویه

به گزارش خبرگزاری مهر، نامگذاری روزهای هفته پیشگیری از مسمومیت ها در سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

در همین راستا، دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، با توجه به روزهای هفته پیشگیری از سلامت، توصیه هایی ارائه داده است.

شنبه دوم آبان؛ روز پیشگیری از مسمومیت ها در کودکان

- اکثر مسمومیت‌های اتفاقی در کودکان زیر ۵ سال و به علت عدم توجه والدین رخ می‌دهد.

- هیچ‌گاه الکل و ضدیخ را در دسترس کودکان قرار ندهید.

- در صورتی‌که کودک شما ماده‌ای غیرخوراکی را بلعید، با مرکز اورژانس ۱۱۵ و یا مرکز کنترل مسمومیت‌ها با شماره تلفن ۱۹۰ (داخلی داخلی۳ -کد۲) تماس بگیرید.

- بلع باطری کوچک ساعت (باتری مینیاتوری) در کودک می‌تواند با عوارض جدی همراه باشد. در این موارد کودک را سریعاً به یک مرکز درمانی منتقل کنید.

- چنانچه دارای کودک هستید، از نگهداری گیاهان و گل‌های آپارتمانی سمی مانند خرزهره و دیفن باخیا در منزل خودداری نمایید.

- در هنگام بروز مسائل و مشکلات خانوادگی، بیشتر مراقب کودکان باشید. در این شرایط کودکان در برابر حوادث و مسمومیت اتفاقی آسیب‌پذیرترند.

- ضمن اطمینان از غیرسمی بودن گیاهانی که در منزل نگهداری می نمایید، نام گیاهان خانگی را به خاطر بسپارید و آن را روی برچسبی کنار آن‌ها بنویسید.

- اگر به کودک خود دارو می‌دهید به او تفهیم کنید که این دارو است و از کلماتی مثل آب‌نبات، شکلات و یا خوراکی استفاده نکنید.

- خطرات ناشی از مسمومیت در کودکان، خانم‌های باردار و افراد سالمند می‌تواند شدیدتر از دیگر افراد ‏باشد.‏

- داروها را دور از دید و دسترس کودکان و در ارتفاع بالا و در کمد مجهز به قفل نگه‌داری نمایید.‏

- برای کاهش تب در کودکان، داروی ضد تب را بر اساس وزن و سن کودک و با مشورت پزشک و داروساز به کودک بدهید.

- از قرار دادن مواد شوینده در کمدهای زیر ظرف‌شویی اجتناب نمایید. خطر مسمومیت در کودکان نوپا و ‏کنجکاو از ‏این طریق بسیار بالا است.

- تمامی سموم مورد استفاده در منزل را در ظروف با درب غیرقابل دسترسی کودکان نگه‌داری نمایید.‏

- محصولات شیمیایی و شوینده، نفت و بنزین را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداری کنید. هیچ‌گاه این فرآورده‌ها را در ظرف مواد خوراکی (مانند بطری نوشابه) نگه‌داری نکنید. این عمل سبب خورده شدن اتفاقی این مواد توسط کودکان می‌شود.

- جهت ترک اعتیاد، نگهداری شربت متادون در ظرف خالی نوشابه و شیشه خالی دارو، می‌تواند منجر به مسمومیت ناخواسته و مرگ کودکان شود.

- در هنگام استفاده از محصولات شیمیایی و پاک‌کننده چنانچه مجبور شدید به زنگ درب ورودی و یا تلفن جواب دهید، قبل از هر چیز درب ظرف را ببندید و هرگز از کودک خود چشم برندارید.

- اگر کودکی نفت را بلعید، کودک را وادار به استفراغ نکنید این امر می‌تواند منجر به مرگ وی شود.

- کودکان ۴ تا ۵ برابر بیشتر از بزرگسالان، سرب محیط را جذب می‌کنند.

- کودکان زیر ۵ سال و زنان باردار دو گروه اصلی در معرض خطر در اثر تماس با سرب هستند.

- اصلی‌ترین عارضه‌ سرب در تکامل سیستم عصبی کودکان و بهره هوشی کودک بروز می‌نماید.

- به کودکان بیاموزید هیچ‌چیزی ننوشند و یا نخورند مگر اینکه با اجازه بزرگسالان باشد.

- چنانچه در منزل کودکی دارید، از قرار دادن خمیردندان، دهان‌شوی و یا دیگر فرآورده‌های آرایشی و ‏بهداشتی و ‏خوشبوکننده در دسترس کودکان خودداری نمایید.‏