به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با تشریح جزئیات طرح راه‌اندازی شعبه دیجیتال با هدف تحقق روستای الکترونیکی اظهار کرد: بنیاد مسکن علاوه بر اجرای طرح‌های تأمین مسکن محرومان شهری و بازسازی خانه‌ها پس از حوادث غیرمترقبه از جمله جنگ، زلزله و سیل، در روستاها نیز دو وظیفه توسعه‌ای و محرومیت‌زدایی را بر عهده دارد که شامل تهیه و تدوین طرح‌های هادی روستایی و مقاوم‌سازی مسکن و خانه‌های روستایی است.

براساس اعلام بنیاد مسکن، وی افزود: در حال حاضر، تمامی ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور به طرح هادی مجهز هستند و تاکنون بیش از ۶۰ درصد خانه‌های روستایی نیز مقاوم‌سازی شده‌اند. این خدمات پیش از این به‌صورت سنتی در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گرفت، اما بنیاد مسکن اکنون با راه‌اندازی شعبه دیجیتال خود، پاسخ‌گویی لحظه‌ای به نیازهای مرتبط با روستاها را در دستور کار قرار داده است.

رئیس بنیاد مسکن بیان کرد: این تحول در چارچوب طرح روستای الکترونیکی دنبال می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرعت توسعه و سرمایه‌گذاری در روستاها باشد.

وی با بیان اینکه به‌زودی از امکان دسترسی عمومی به سامانه «سینام» بنیاد مسکن رونمایی خواهد شد، گفت: با راه‌اندازی این سامانه، تمامی خدمات حقوقی مربوط به استعلام زمین، خدمات فنی اولیه ساخت‌وساز و همچنین خدمات ساختمانی تا مرحله دریافت وام ساخت مسکن روستایی، از طریق پنجره واحد به ساکنان روستاها، متقاضیان ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاران اقتصادی در پهنه‌های روستایی ارائه خواهد شد.

خواجه‌دلویی ادامه داد: شعبه دیجیتال بنیاد مسکن قرار است پنجره واحد خدمات ملکی و ساختمانی روستایی را از طریق اتصال و پیوند سه سامانه شامل «پنجره واحد مدیریت زمین»، «راهبر» یا سامانه جامع مدیریت خدمات فنی و مهندسی ساخت‌وساز روستایی و «سینام» یا سامانه یکپارچه نقشه و اطلاعات مکانی، در اختیار عموم کاربران قرار دهد.

رئیس بنیاد مسکن در پایان، تسهیل و تسریع روند مقاوم‌سازی و ساخت مسکن روستایی و همچنین فسادزدایی از معاملات زمین را دو مزیت اصلی اجرای طرح روستای الکترونیکی برشمرد و خاطرنشان کرد: با قرار گرفتن داده‌های ملکی و اطلاعات مربوط به کاربری اراضی روستایی در اتاق شیشه‌ای و فراهم شدن دسترسی به این اطلاعات، زمینه رانت‌زدایی و مقابله با فساد در خریدوفروش زمین فراهم خواهد شد.