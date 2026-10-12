به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، امروز (دوشنبه، ۲۰ مهرماه) در مراسم رونمایی از کتاب عکس و فیلم جنگ تحمیلی سوم با عنوان «ایستادگی برای ایران»، با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در زمینه مستندسازی جنگ و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ دو جنگ شامل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه در ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: بنیاد مسکن در ارتباط با جنگ ۴۰ روزه چند وظیفه عمده بر عهده دارد که یکی از آن‌ها ارزیابی خسارات و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده مردم است. مستندسازی جنایاتی که، از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان این جنگ اتفاق افتاده، از دیگر وظایف بنیاد است. همچنین این بنیاد در گام بعدی، ایجاد یک مرکز اطلاع‌رسانی ویژه سوانح را دنبال می‌کند.

رئیس بنیاد مسکن بیان کرد: این آثار نشان می‌دهد چه فجایعی در جریان این جنگ اتفاق افتاده است و ملت ایران چگونه از شرایط دشوار و پیامدهای ناشی از آن عبور کرده است. مستندسازی این حوادث بخشی از اقدامات بنیاد مسکن است و در ادامه نیز اقدامات قانونی و حقوقی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

وی با تشریح آخرین وضعیت ارزیابی خسارات و بازسازی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: مسئولیت بازسازی خسارات واردشده به بخش‌های مسکونی و تجاری مردم بر عهده بنیاد مسکن بود. این بنیاد در مرحله نخست، ارزیابی خسارات را آغاز کرد و تاکنون ۱۴۵ هزار واحد مسکونی و تجاری تحت تأثیر جنگ ارزیابی شده‌اند.

خواجه‌دلویی ادامه داد: از مجموع ۱۴۵ هزار واحد ارزیابی‌شده، حدود ۱۰۳ هزار واحد مسکونی و تجاری دچار آسیب شده‌اند. میزان خسارات این واحدها متفاوت بوده و از آسیب‌های جزئی تا تخریب کامل را شامل می‌شود. همچنین بخشی از لوازم زندگی مردم نیز تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است. ارزیابی خسارات در هر دو بخش ساختمان‌ها و لوازم زندگی از سوی بنیاد مسکن انجام شده و اقدامات مربوط به جبران خسارت و تعمیرات نیز بر اساس برنامه مصوب ستاد مرکزی بازسازی آغاز شده است.

وی با اشاره به پیشرفت تعمیرات واحدهای آسیب‌دیده بیان کرد: از مجموع ۱۰۳ هزار واحد نیازمند تعمیر، عملیات تعمیر بیش از ۹۲ هزار واحد مسکونی به پایان رسیده است. امیدواریم تا پایان آبان‌ماه امسال، اتمام تعمیرات تمام ۱۰۳ هزار واحد را اعلام کنیم.

رئیس بنیاد مسکن تصریح کرد: اجرای این حجم از عملیات در مدت‌زمان تعیین‌شده، حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران بنیاد مسکن در سراسر کشور و مشارکت مردم بوده است. خیرین و گروه‌های جهادی نیز در این مسیر مشارکت کردند تا روند تعمیر و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده عملیاتی شود.

خواجه‌دلویی با اشاره به وضعیت واحدهای مسکونی تخریب‌شده به‌طور کامل گفت: حدود هزار و ۳۶۰ واحد در جریان جنگ به‌طور کامل تخریب شده‌اند. طراحی مجدد این واحدها انجام شده و آواربرداری آن‌ها نیز از سوی بنیاد مسکن صورت گرفته است.

صدور پروانه رایگان برای بازسازی واحدهای تخریب‌شده از جنگ

وی افزود: پروانه‌های ساختمانی این واحدها تا سقف زیربنای قبلی و بر اساس مصوبه شعام به‌صورت رایگان صادر می‌شود. تاکنون برای ۶۰۰ واحد از این تعداد پروانه ساختمانی صادر شده و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است. همچنین ساخت حدود ۲۰ واحد به پایان رسیده و اجرای سایر واحدهای تخریب‌شده نیز به‌تدریج در حال انجام است. امیدواریم تا سال آینده، عملیات احداث تمام هزار و ۳۶۰ واحد تخریب‌شده به پایان برسد و پرونده بازسازی این واحدها بسته شود.

رئیس بنیاد مسکن گفت: در بخش بازسازی، ممکن است برخی از مردم شخصاً اقدامات لازم را انجام داده باشند، اما هنوز فاکتورها و مدارک خود را برای دریافت هزینه‌ها ارائه نکرده باشند. در برخی موارد نیز بنیاد مسکن برای پیگیری این موضوع اقدام کرده است، اما تعدادی از مردم اعلام کرده‌اند که خودشان تعمیرات را انجام داده‌اند و تمایلی به دریافت هزینه ندارند. در موارد دیگر نیز ممکن است ارائه مدارک و طی مراحل دریافت هزینه زمان‌بر باشد. بنابراین، بخشی از تعهدات مربوط به جبران خسارات انجام شده و بخشی دیگر همچنان در دست پیگیری است.

وی با تشریح نحوه پرداخت کمک‌های بلاعوض به واحدهای تخریب‌شده اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت، برای واحدهایی که به‌طور کامل تخریب شده‌اند، به ازای هر مترمربع از زیربنای قبلی، ۲۵ میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است که پرداخت می‌شود.

خواجه‌دلویی یادآور شد: این نخستین بار است که برای جبران خسارات ناشی از جنگ، کمک بلاعوض در نظر گرفته می‌شود. پیش از این، در حوادث و سوانح طبیعی، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شد، اما دولت در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، پرداخت کمک‌های بلاعوض را نیز مصوب کرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پایان درباره جبران هزینه تعمیرات واحدهای آسیب‌دیده نیز خاطرنشان کرد: برای واحدهایی که نیازمند تعمیر هستند، متناسب با شدت خسارت و میزان تخریب، مبالغی برای هزینه‌های تعمیرات پرداخت شده است. این مبالغ بر اساس میزان خسارت، تا سقف ۱۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع از زیربنای واحد آسیب‌دیده تعیین شده است.