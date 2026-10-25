به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه، ۳ آبان) در نشست خبری رونمایی از سامانه ساختار با هدف دسترسی آسان به اطلاعات طرح هادی روستایی، با اشاره به اهمیت شفافیت اطلاعات زمین و مسکن روستایی، اظهار کرد: امروز با مهاجرت روستاییان به شهرها مواجه هستیم و عوامل متعددی در این روند دخیل هستند. متأسفانه سهم جمعیت روستایی به حدود ۲۵ درصد و سهم جمعیت شهری به ۷۵ درصد رسیده است؛ چراکه نتوانسته‌ایم خدمات مورد نیاز روستاییان را به‌خوبی ارائه دهیم.

وی افزود: در کنار موضوع اشتغال و معیشت روستاییان، یکی از مسائل اساسی که مردم در روستاها با آن مواجه هستند، تأمین مسکن و زمین است. نبود شفافیت در طرح‌های هادی روستایی و حضور دلالان و واسطه‌ها باعث افزایش قیمت مسکن شده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مردم حتی در روستای محل زندگی خود نیز نمی‌توانند صاحب مسکن مناسب شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان مرد: در روستاها، علاوه بر اشتغال و معیشت که دستگاه‌های متعددی در آن نقش دارند، موضوع مسکن نیز مطرح است. این مسئله نشان می‌دهد که باید در روستاها یک قرارگاه و مدیریت واحد داشته باشیم؛ چراکه دستگاه‌های مختلف به‌صورت موازی فعالیت می‌کنند و در برخی موارد نیز اقدامات آن‌ها با یکدیگر در تضاد است.

مهاجرت روستاییان می‌تواند چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند

وی‌تصریح کرد: مجموعه این مسائل باعث شده است که ماندگاری روستاییان، به‌عنوان نیروهای مولد و کارآفرین، در روستاها با مشکل مواجه شود و آن‌ها به شهرها مهاجرت کنند. در چنین شرایطی، فردی که در روستا نیروی مولد و کارآفرین است، پس از مهاجرت به شهر ممکن است به مصرف‌کننده و نیروی خدماتی تبدیل شود؛ موضوعی که از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند چالش‌های متعددی برای کشور ایجاد کند.

رضایی کوچی ادامه داد: برداشت من این است که در آینده شاهد بازگشت روستاییان از شهرها به روستاها و شکل‌گیری مهاجرت معکوس خواهیم بود. یکی از دلایل اهمیت این موضوع آن است که حداقل ۵۰ درصد از هزینه‌های معیشت مردم به مسکن مربوط می‌شود و بخش عمده درآمد خانواده‌ها صرف تأمین مسکن می‌شود.

۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار با مشکل تأمین مسکن مواجه‌اند

وی افزود: بسیاری از روستاییان در حدود ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار کشور، برای تأمین مسکن با مشکل مواجه هستند. حضور دلالان و واسطه‌ها نیز باعث شده است که شفافیت لازم در واگذاری زمین و تأمین اراضی مورد نیاز ایجاد نشود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با راه‌اندازی سامانه ساختار، هر فردی در هر نقطه از ایران می‌تواند به اطلاعات مربوط به اراضی روستایی دسترسی داشته باشد و از کاربری زمین و قرار داشتن یا نداشتن آن در محدوده روستا مطلع شود.

وی یادآور شد: پیش از این، در این زمینه ابهام وجود داشت و شفافیت کافی برقرار نبود. همین مسئله زمینه حضور پررنگ دلالان و واسطه‌ها را فراهم کرده بود و در نهایت، مردم عادی برای خرید زمین و تغییر کاربری آن با مشکلاتی مواجه می‌شدند.

رضایی کوچی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم سامانه ساختار به الگویی در سراسر کشور برای دستگاه‌های متولی ارائه خدمات در روستاها تبدیل شود و سایر دستگاه‌ها نیز از این ظرفیت برای بهبود خدمات‌رسانی به روستاییان استفاده کنند.