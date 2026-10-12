به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، امروز (دوشنبه، ۲۰ مهر) در نشست خبری امضای تفاهم‌نامه با یک بانک قرض‌الحسنه با هدف تأمین مالی طرح مسکن محرومان با عنوان «خانه‌های امید»، گفت: در راستای تأمین سرپناه برای محرومان و کمک به رفع مشکلات این قشر، تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های این بانک قرض‌الحسنه استفاده کنیم؛ چراکه تأمین مسکن محرومان فاقد مسکن از جمله مأموریت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

رئیس بنیاد مسکن با اشاره به مأموریت این بنیاد در تأمین مسکن محرومان بیان کرد: بنیاد مسکن بر اساس خط‌مشی تعیین‌شده از سوی امام راحل (ره) و با ایجاد حساب ۱۰۰، فعالیت خود را در این مسیر دنبال کرده است. امام شهید نیز بر ادامه همین مسیر تأکید داشتند و تأمین سرپناه برای محرومان فاقد مسکن را مورد توجه قرار دادند.

منابع بنیاد مسکن برای تأمین مسکن محرومان متمرکز شده است

وی یادآور شد: بنیاد مسکن در این زمینه، امکانات و ظرفیت‌های در اختیار خود را به کار می‌گیرد و برنامه ما این است که حجم قابل‌توجهی از فعالیت‌ها را در این حوزه در کشور تعریف کرده و به مرحله اجرا برسانیم.

خواجه‌دلویی با اشاره به تمرکز منابع بنیاد مسکن بر طرح مسکن محرومان گفت: منابع بنیاد را در راستای اجرای طرح مسکن محرومان متمرکز کرده‌ایم. تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضا می‌شود، در همین مسیر و با هدف کمک به تأمین سرپناه برای محرومان است و در چارچوب آن، از منابع یک بانک قرض‌الحسنه برای پیشبرد طرح مسکن محرومان استفاده خواهد شد.

پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی قرضه‌الحسنه به متقاضیان خانه‌های امید

وی با تشریح جزئیات طرح مسکن محرومان با عنوان «خانه‌های امید» اظهار کرد: این طرح که اکنون در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد، برنامه‌ای گسترده در شهرها و روستاهای کشور است.

رئیس بنیاد مسکن تصریح کرد: بنیاد مسکن پیش از این نیز در روستاها برای تأمین سرپناه مردم و کمک به ساخت مسکن، اقدامات حمایتی انجام می‌داد. خوشبختانه از بهمن‌ماه سال گذشته، مصوبه هیئت وزیران برای تأمین مسکن محرومان در شهرها و روستاها نیز اخذ شد و بر اساس آن، تسهیلات ویژه‌ای برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد که بانک‌ها در حال پرداخت آن هستند.

وی ادامه داد: در کنار تسهیلات بانکی، منابع بنیاد مسکن نیز با هدف پرداخت کمک‌های بلاعوض به متقاضیان متمرکز شده است. با توجه به اینکه هزینه تمام‌شده ساخت مسکن در شرایط کنونی بالاست و با وضعیت اقتصادی محرومان تناسب ندارد، توافق با این بانک قرض‌الحسنه یکی از فرصت‌های مناسب برای کمک به تأمین مالی این طرح به شمار می‌رود.

خواجه‌دلویی یادآور شد: در توافق انجام‌شده با این بانک قرضه‌الحسنه، مبالغی به‌عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده است که در چارچوب سقف تسهیلات تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. این سقف در مقاطع مختلف از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و بر همین اساس، در توافق صورت‌گرفته پیش‌بینی شده است که برای هر واحد مسکونی در طرح «خانه‌های امید»، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین شود.

وی با اشاره به برنامه اجرایی این طرح در سال جاری تصریح کرد: برنامه بنیاد مسکن برای اجرای طرح خانه‌های امید در سال جاری، ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور است که برنامه‌ای گسترده محسوب می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن ادامه داد: بنیاد مسکن در مناطقی که زمین در اختیار دارد، آن را بدون دریافت وجه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. متقاضیانی نیز که زمین شخصی دارند، می‌توانند از زمین خود برای اجرای طرح استفاده کنند.

وی با تشریح شرایط بهره‌مندی از امکانات طرح خانه‌های امید گفت: متقاضیان برای استفاده از حمایت‌های این طرح باید دو شرط داشته باشند؛ نخست اینکه در دهک‌های یک تا چهار درآمدی قرار بگیرند تا اقشار محروم جامعه بتوانند از این امکانات بهره‌مند شوند. شرط دوم نیز سبز بودن فرم «ج» است؛ به این معنا که متقاضی پیش از این، امکانات دولتی در حوزه مسکن دریافت نکرده باشد.

خواجه‌دلویی اظهار کرد: متقاضیان واجد این دو شرط، در هر نقطه از کشور می‌توانند از امکانات پیش‌بینی‌شده در طرح استفاده کنند. در شهرها نیز وزارت راه و شهرسازی تأمین زمین را بر عهده گرفته و این زمین‌ها به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: تأمین زمین در شهرهای موجود انجام شده و همچنان ادامه خواهد داشت. در شهرهای جدید نیز زمین موردنیاز تأمین شده است. در همین راستا، تفاهم‌نامه تأمین زمین برای ۵۰ هزار واحد با سازمان ملی زمین و مسکن و تفاهم‌نامه دیگری برای تأمین زمین ۲۵ هزار واحد با شرکت عمران شهرهای جدید به امضا رسیده است و فرایند تخصیص زمین در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارشی که تا روز شنبه دریافت کردیم، عملیات اجرایی ۱۰۵ هزار واحد از مجموع ۲۲۰ هزار واحد پیش‌بینی‌شده در طرح خانه‌های امید آغاز شده است که نشان می‌دهد این برنامه با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.

خواجه‌دلویی با اشاره به شیوه اجرای این طرح اظهار کرد: در طرح خانه‌های امید، خود مردم نیز در فرایند ساخت مسکن مشارکت دارند. تفاوت این طرح با سایر پروژه‌های متمرکز مسکن آن است که اجرای واحدها با مشارکت مستقیم متقاضیان انجام می‌شود. بنیاد مسکن پیگیری صدور پروانه ساختمانی را برای متقاضیان به‌صورت رایگان انجام می‌دهد و اقدامات مربوط به نظام مهندسی نیز در همین چارچوب پیش‌بینی شده است.

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