شمس‌الله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکالیف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: بر اساس ماده ۵۱ این قانون، بنیاد مسکن موظف است در سه سال نخست اجرای برنامه، تمامی طرح‌های هادی روستایی را به‌صورت رقومی تهیه و در دسترس قرار دهد.

وی افزود: در همین راستا، سامانه‌ای با عنوان «خطایاب» برای بررسی و شناسایی ایرادهای طرح‌های هادی طراحی شده و تاکنون، با گذشت حدود یک سال از اجرای برنامه، بیش از ۷۵ درصد این طرح‌ها خطایابی شده‌اند تا پس از تکمیل فرآیند رقومی‌سازی، در سامانه اصلی بارگذاری شوند و دستگاه‌های اجرایی نیز بتوانند برای استعلام‌های مرتبط از آن استفاده کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: با توجه به ضرورت دسترسی آسان و سریع مردم به اطلاعات طرح‌های هادی، پیش از راه‌اندازی سامانه سراسری، سامانه «ساختار» در استان فعال شد تا اطلاعات مربوط به روستاها زودتر از موعد قانونی در اختیار شهروندان قرار گیرد.

خدادادی درباره نحوه استفاده از این سامانه توضیح داد: نقشه‌های طرح هادی روستاهای استان به‌صورت فایل PDF آماده شده و پس از ارسال نسخه‌هایی به بنیاد مسکن کشور و فرمانداری‌ها، اطلاعات آن‌ها در سامانه «ساختار» بارگذاری شده است.

وی با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات این سامانه به‌صورت اینترنتی امکان‌پذیر است، گفت: متقاضیان پس از جست‌وجوی سامانه و ورود با کد ملی و مشخصات فردی، می‌توانند استان، شهرستان و روستای مورد نظر خود را انتخاب کنند تا نقشه طرح هادی آن منطقه نمایش داده شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه افزود: کاربران با مشاهده نقشه و بزرگ‌نمایی بخش مورد نظر، می‌توانند موقعیت زمین خود را مشخص کنند و از قرار گرفتن آن در محدوده بافت روستا یا خارج از آن و همچنین نوع کاربری تعریف‌شده برای ملک اطلاع یابند؛ بنابراین برای دریافت این اطلاعات، نیازی به مراجعه حضوری به دهیاری یا بنیاد مسکن وجود ندارد.

خدادادی یکی از کارکردهای مهم این اقدام را کاهش زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری در معاملات زمین‌های روستایی دانست و بیان کرد: خریداران پیش از انجام معامله می‌توانند وضعیت ملک را بررسی کنند و از مسکونی بودن یا نبودن زمین و قرارگیری آن در محدوده طرح هادی اطمینان بیشتری به دست آورند.

وی با اشاره به دشواری‌های گذشته برای دریافت استعلام کاربری اراضی روستایی تصریح کرد: پیش از این، شهروندان برای اطلاع از وضعیت زمین خود ناچار بودند به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه کنند، درخواست کتبی ارائه دهند و هزینه‌ها و رفت‌وآمدهای مربوط به این فرآیند را متحمل شوند؛ اما اکنون امکان مشاهده اطلاعات مورد نیاز به‌صورت آنلاین و بدون هزینه فراهم شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه در تشریح گستره اطلاعات بارگذاری‌شده در سامانه «ساختار» گفت: نقشه‌های مربوط به یک‌هزار و ۷۱۵ روستای بالای ۲۰ خانوار استان تهیه و بارگذاری شده است و با اضافه شدن روستاهای زیر ۲۰ خانوار که دارای طرح هادی هستند، شمار روستاهای ثبت‌شده در سامانه به یک‌هزار و ۹۲۶ مورد رسیده است.

خدادادی خاطرنشان کرد: تمامی روستاهای استان که تاکنون برای آن‌ها طرح هادی تهیه شده، در سامانه «ساختار» قرار گرفته‌اند و در صورتی که نام روستایی در این سامانه وجود نداشته باشد، به این معناست که تاکنون طرح هادی برای آن تهیه نشده است.