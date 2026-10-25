به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری در اجلاسیه شهدای دانش آموز و فرهنگی گلستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های تحمیلی اظهار کرد: ۳۶ هزار دانش‌آموز و بیش از پنج هزار معلم در کشور به شهادت رسیده‌اند و گلستان نیز ۴۹۰ شهید دانش‌آموز و ۱۱۰ شهید معلم تقدیم کرده است.

وی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان و معلمان مدرسه شجره طیبه میناب افزود: دانش‌آموزان و معلمان این مدرسه از جمله شهدایی هستند که یاد و خاطره آنان باید در حافظه تاریخی ملت ایران زنده بماند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با بیان اینکه دشمن با علم، دانش و پیشرفت ایران سر عناد دارد، گفت: حمله به مراکز آموزشی، به‌ویژه مدرسه شجره طیبه میناب، نشان داد که دانش‌آموزان و محیط‌های علمی نیز از تعرض دشمن در امان نمانده‌اند.

نظری با اشاره به جمعیت ۱۶.۵ میلیون نفری دانش‌آموزان کشور و ۴۲۵ هزار دانش‌آموز گلستانی، بر ضرورت پاسداشت جایگاه دانش‌آموزان و فرهنگیان و تبیین ابعاد مختلف ایثارگری آنان تأکید کرد.

وی شهدا را مظهر اقتدار کشور دانست و گفت: اقتدار امروز نظام اسلامی مرهون فداکاری شهداست و آنان به‌عنوان قهرمانان ملی، بخشی از هویت دینی، اعتقادی و ملی ایران به شمار می‌روند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان ادامه داد: شهدا با تأسی از مکتب عاشورا و حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، مسیر سعادت را ترسیم کردند و نسل امروز نیز باید راه آنان را سرمشق زندگی خود قرار دهد.

نظری با تأکید بر اهمیت الگوسازی از شهدا در نظام تعلیم و تربیت اظهار کرد: شهدا الگوهای عملی تربیت هستند و آشنایی دانش‌آموزان با سیره و آرمان‌های آنان می‌تواند در تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی نسل جوان نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین با قدردانی از دانش‌آموزان و معلمان گلستانی گفت: دانش‌آموزان در جریان حوادث و جنگ‌های اخیر، خود روایتگر اتفاقات بودند و پیوند میان سنگر تعلیم و تربیت و عرصه‌های فرهنگی را با قدرت حفظ کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان افزود: دانش‌آموزان و فرهنگیان با وجود توطئه‌ها و دشواری‌ها، سال تحصیلی را با اقتدار به پایان رساندند و سال تحصیلی جدید را نیز با حضور و آمادگی آغاز کردند؛ این حضور بیانگر مسئولیت‌پذیری نسل جوان در قبال آینده کشور است.

نظری با اشاره به نقش معلمان در پیشبرد اهداف نظام آموزشی، فرهنگیان را جهادگران عرصه علم و تربیت دانست و بر ضرورت تقویت فعالیت‌های تربیتی و پرورشی دانش‌آموزمحور تأکید کرد.

وی با قدردانی از مسئولان استانی و شهرستانی، مجموعه آموزش و پرورش، سپاه نینوا و دیگر دست‌اندرکاران برگزاری مراسم، خواستار تداوم برنامه‌های فرهنگی و تربیتی با محوریت معرفی شهدا به نسل جدید شد.