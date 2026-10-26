مسئولیت نسل امروز در ادامه راه شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، صادق حسین‌زاده ملکی، روز دوشنبه در کنگره بزرگداشت ۴۹۰ شهید دانش‌آموز و ۱۱۰ شهید معلم استان گلستان با تبیین جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی، شهادت را آغاز مرحله‌ای تازه از حیات معنوی انسان دانست و گفت: براساس آموزه‌های قرآن کریم، شهدا زنده‌اند و مقام شهادت، فرصتی برای تعالی و دستیابی به مراتب والای انسانی است.

وی خاطرنشان کرد: یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا، تنها بزرگداشت گذشته نیست، بلکه فرصتی برای شناخت مسیر حق و مسئولیت نسل امروز در ادامه راه آنان است.

ملکی با تشریح تفاوت جایگاه شهدا با دیگر انسان‌ها از منظر آموزه‌های دینی تصریح کرد: شهادت، فرصتی برای سیر معنوی و دستیابی به مراتب والای انسانی است؛ از همین رو، در فرهنگ اسلامی شهدا جایگاهی ممتاز دارند و یاد و نام آنان می‌تواند چراغ راه زندگی دیگران باشد.

وی با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا در جامعه خاطرنشان کرد: پشت هر شهید، خانواده‌ای قرار دارد که با عشق و امید فرزند خود را پرورش داده و در مسیر دفاع از میهن تقدیم کرده است؛ از این رو، تکریم خانواده‌های شهدا و انتقال پیام ایثار و فداکاری آنان به نسل جوان، مسئولیتی مهم برای نظام تعلیم‌وتربیت است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خاطره‌ای از دیدار دانش‌آموزان تازه‌مکلف‌شده با رهبر شهید انقلاب اسلامی، به روایت خواسته یک دختر شهید پرداخت که آرزو داشت زمینه بازگشت امام زمان(عج) فراهم شود تا پدر شهیدش نیز همراه ایشان بازگردد.

حسین‌زاده ملکی این خاطره را جلوه‌ای از پیوند عاطفی نسل نوجوان با فرهنگ شهادت دانست و تأکید کرد: انتقال ارزش‌های دینی و انقلابی به دانش‌آموزان، زمانی اثربخش است که با روایت‌های واقعی، تجربه‌های انسانی و توجه به دلبستگی‌های عمیق این نسل همراه باشد.

وی با اشاره به تقدیم ۱۱۰ شهید فرهنگی و ۴۹۰ شهید دانش‌آموز در استان گلستان، یادآور شد: این شهدا سرمایه‌ای ارزشمند برای تاریخ و هویت جامعه‌اند و شناخت زندگی، آرمان‌ها و فداکاری‌های آنان می‌تواند در تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر، مؤمن و پایبند به ارزش‌های انسانی نقش‌آفرین باشد.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش ابراز امیدواری کرد که خون شهدا زمینه‌ساز پیروزی حق بر باطل و گسترش عدالت و انسانیت باشد و نسل امروز نیز با شناخت راه شهدا، در مسیر حقیقت، اخلاق و مسئولیت‌پذیری گام بردارد.