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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

بخشدار ویژه خارگ: پاسخگویی به مردم و تکمیل پروژه‌ها در اولویت باشد

بخشدار ویژه خارگ: پاسخگویی به مردم و تکمیل پروژه‌ها در اولویت باشد

خارگ- بخشدار ویژه خارگ بر ضرورت پیگیری اعتبارات، تکمیل پروژه‌های جاری و پاسخگویی به مطالبات مردم تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور، بخشدار ویژه خارگ، در نشست شورای اداری این بخش با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر امور اجرایی اظهار کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید برای جذب اعتبارات مورد نیاز تلاش کنند و با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های جاری خود را فراهم آورند.

وی پاسخگویی به مردم و رسیدگی به مطالبات آنان را از اولویت‌های مدیریتی برشمرد و افزود: مدیران باید با ارتباط مستقیم با شهروندان، مسائل و مشکلات آنان را پیگیری کرده و در چارچوب وظایف قانونی، پاسخ روشن و به‌موقع ارائه دهند.

بخشدار ویژه خارگ همچنین بر ضرورت حضور مسئولان در تجمعات و برنامه‌های مردمی تأکید کرد و گفت: حضور میدانی مدیران در کنار مردم، زمینه ارتباط نزدیک‌تر با شهروندان و شناخت بهتر مسائل و مطالبات آنان را فراهم می‌کند.

حسین‌پور در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع نفوس و مسکن، بر ضرورت توجه دستگاه‌های مرتبط به اجرای برنامه‌های مربوطه و همکاری برای پیشبرد این طرح تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های این مناسبت و فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده مردم تأکید کرد.

کد مطلب 6989008

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