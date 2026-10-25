به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور، بخشدار ویژه خارگ، در نشست شورای اداری این بخش با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر امور اجرایی اظهار کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید برای جذب اعتبارات مورد نیاز تلاش کنند و با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های جاری خود را فراهم آورند.

وی پاسخگویی به مردم و رسیدگی به مطالبات آنان را از اولویت‌های مدیریتی برشمرد و افزود: مدیران باید با ارتباط مستقیم با شهروندان، مسائل و مشکلات آنان را پیگیری کرده و در چارچوب وظایف قانونی، پاسخ روشن و به‌موقع ارائه دهند.

بخشدار ویژه خارگ همچنین بر ضرورت حضور مسئولان در تجمعات و برنامه‌های مردمی تأکید کرد و گفت: حضور میدانی مدیران در کنار مردم، زمینه ارتباط نزدیک‌تر با شهروندان و شناخت بهتر مسائل و مطالبات آنان را فراهم می‌کند.

حسین‌پور در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع نفوس و مسکن، بر ضرورت توجه دستگاه‌های مرتبط به اجرای برنامه‌های مربوطه و همکاری برای پیشبرد این طرح تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های این مناسبت و فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده مردم تأکید کرد.