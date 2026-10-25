کشف ۵۰۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلطانی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی اظهار کرد: مقابله با تخلفات مالیاتی از طریق بازرسی‌های میدانی، بررسی اطلاعات اقتصادی، ارزیابی اعتبار شرکت‌ها و رسیدگی به گزارش‌های مردمی دنبال می‌شود؛ اقداماتی که با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، صیانت از حقوق عمومی و تحقق عدالت مالیاتی انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به نتایج بازرسی‌های موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، اطلاعات حاصل از این بازرسی‌ها به صدور ۲۵۹ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ ۵ هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال منجر شده است.

شناسایی ۴۱ شرکت فاقد اعتبار در مازندران

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه بررسی وضعیت شرکت‌ها از محورهای نظارتی این اداره کل است، گفت: در دوره مورد بررسی، اعتبار و وضعیت فعالیت ۸۶ شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت که در نتیجه این بررسی‌ها، ۴۱ شرکت فاقد اعتبار شناسایی شدند.

سلطانی افزود: راستی‌آزمایی اطلاعات اشخاص حقوقی و بررسی صحت فعالیت‌های اقتصادی، نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده از ظرفیت شرکت‌ها در مبادلات مالی و تجاری دارد و می‌تواند به کاهش زمینه‌های تخلف کمک کند.

بررسی ۲۲۸ گزارش مردمی درباره تخلفات مالیاتی

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در شناسایی تخلفات اقتصادی اظهار کرد: طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۲۸ گزارش ثبت‌شده در سامانه سوت‌زنی مورد بازدید، بررسی و راستی‌آزمایی قرار گرفت.

به گفته سلطانی، اطلاعات ارائه‌شده از سوی مردم در کنار سایر داده‌های نظارتی، زمینه شناسایی موارد مشکوک و هدفمند شدن بررسی‌های تخصصی را فراهم می‌کند؛ البته رسیدگی به این گزارش‌ها مستلزم بررسی مدارک و احراز صحت اطلاعات بر اساس ضوابط قانونی است.

صدور ۵۴۹ میلیارد ریال برگ تشخیص برای پرونده‌های در حال رسیدگی

مدیرکل امور مالیاتی مازندران در ادامه به بررسی فعالیت‌های اقتصادی پرریسک اشاره کرد و گفت: اطلاعات مربوط به ۲۳۰ مؤدی فعال در حوزه‌هایی مانند بازاریابی شبکه‌ای، بارنامه، بتن آماده و همچنین اشخاص مرتبط با صدور صورتحساب‌های غیرواقعی استخراج شده و پرونده‌های مربوط به آنان در دست رسیدگی است.

وی افزود: در ارتباط با پرونده‌های یادشده، برگ‌های تشخیص مالیاتی به مبلغ ۵۴۹ میلیارد ریال صادر شده است.

سلطانی تصریح کرد: بررسی تراکنش‌های مالی، ارزیابی مستندات و صورتحساب‌ها و تطبیق داده‌های اقتصادی با تکالیف قانونی مؤدیان، از جمله اقداماتی است که برای شناسایی تخلفات احتمالی و مقابله با فرار مالیاتی انجام می‌شود.

شناسایی چهار شخص مشکوک به پول‌شویی

وی همچنین از شناسایی چهار شخص مشکوک به پول‌شویی در جریان اقدامات نظارتی خبر داد و گفت: رصد جریان‌های مالی مشکوک و بررسی موارد نیازمند رسیدگی، از محورهای مهم فعالیت‌های تخصصی در حوزه نظارت مالیاتی است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران با تأکید بر ضرورت استفاده از اطلاعات دقیق و نظارت هدفمند خاطرنشان کرد: پیگیری مستند پرونده‌ها در کنار رعایت حقوق قانونی مؤدیان، از الزامات ایجاد نظام مالیاتی شفاف و عادلانه است.

سلطانی در پایان با اشاره به ارزیابی عملکرد شش‌ماهه امور بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی استان اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، مازندران در چند شاخص تخصصی از جمله بازرسی‌های موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی اشخاص فاقد اعتبار و مبارزه با پول‌شویی، در جمع ۱۰ استان برتر کشور قرار گرفته است.