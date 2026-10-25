تساوی پرسپولیس و فولاد در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته دهم لیگ بیست و ششم از ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه امروز یکشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهرقدس میزبان فولاد خوزستان بود که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

پرسپولیس در این دیدار با پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مهدی تیکدری نژاد، مجید عیدی، پویا پورعلی، تیوی بیفوما، محمدمهدی محبی، پوریا شهرآبادی و محمدخدابنده لو(۲۲ پوریا لطیفی فر) و علی علیپور به میدان رفت.

پرسپولیس که برای تداوم صدرنشینی اش و زیاد کردن فاصله با تعقیب کنندگانش به سه امتیاز این دیدار نیاز داشت از همان ابتدا حمله روی دروازه زردپوشان خوزستانی را در دستور کار قرار داد اما تیم مهدی تارتار زور رسیدن به دروازه را نداشت.

سرخپوشان تهرانی چند بار تا نزدیک محوطه جریمه حریف پیش رفتند و در موقعیت به خطر انداختن دروازه حامد لک قرار گرفتند اما نتوانستند به گل برسند. فولادی ها هم هر چند نیم نگاهی به دروازه حریف داشتند اما نتوانستند موقعیت جدی را ایجاد کنند.

مهمترین اتفاق نیمه اول مصدومیت محمد خدابنده لو در دقیقه ۲۲ بود که جای خود را به پوریا لطیفی‌فر داد.