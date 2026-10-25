  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

اجتماع ۲۳۹ شبانه مردم سلماس با حال و هوای فاطمی

اجتماع ۲۳۹ شبانه مردم سلماس با حال و هوای فاطمی

ارومیه - همزمان با ایام فاطمیه مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری، انقلاب و وطن در خیابان تجمع کردند.

دریافت 24 MB
کد مطلب 6989818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها