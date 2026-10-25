https://mehrnews.com/x3drdn ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6989818 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ اجتماع ۲۳۹ شبانه مردم سلماس با حال و هوای فاطمی ارومیه - همزمان با ایام فاطمیه مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری، انقلاب و وطن در خیابان تجمع کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6989818 کپی شد مطالب مرتبط پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماع شبانه شبهای اردبیل در روشنای مقاومت باران و مقاومت در رشت؛ مردم همچنان در میدان هستند نیازمند: انقلاب اسلامی با مجاهدت شهدا به ثمر رسیده است برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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