نورمفیدی: روحانیت برای حفظ وحدت و هدایت جامعه مسئولیت سنگینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی صبح سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای روحانی استان گلستان، با اشاره به آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، جایگاه علما و روحانیت را در تاریخ اسلام مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: روحانیت در طول تاریخ مسئولیت‌های مهمی همچون پاسداری از میراث پیامبر اسلام(ص)، شناخت و تبیین دین و صیانت از اعتقادات و ایمان مردم را بر عهده داشته است.

وی افزود: علمای اسلام در طول قرن‌ها، با وجود فراز و نشیب‌ها و دشواری‌های فراوان، برای حفظ معارف دینی تلاش کرده‌اند و در کنار آن، وظیفه تبلیغ و انتقال آموزه‌های الهی به جامعه را نیز دنبال کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در شکل‌گیری حکومت اسلامی گفت: یکی از تحولات مهمی که با نهضت امام راحل رقم خورد، ورود حوزه‌های علمیه و روحانیت به عرصه تحقق حاکمیت اسلامی بود؛ حرکتی که از مساجد، مراکز دینی و بدنه روحانیت آغاز شد و با همراهی مردم به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

نورمفیدی ادامه داد: امام خمینی(ره) تحرک تازه‌ای در حوزه‌های علمیه ایجاد کرد و زمینه‌ای فراهم آورد تا اسلام، افزون بر جایگاه اعتقادی و دینی، در عرصه حکمرانی نیز مطرح شود. این تحول مسئولیت روحانیت را به حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی گسترش داد.

وی با اشاره به جایگاه شهدای روحانی در دوران انقلاب و دفاع از کشور گفت: حضور روحانیون در میدان‌های دفاع از اسلام و انقلاب و تقدیم شهدای فراوان از سوی این قشر، نشان‌دهنده مشارکت جدی آنان در این مسیر است.

مسئولیت روحانیت در عرصه حکمرانی

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با بیان اینکه مسئولیت امروز روحانیت به حوزه‌های سنتی تبلیغ و آموزش دینی محدود نیست، اظهار کرد: اکنون که اسلام در عرصه حکمرانی قرار گرفته است، علما باید برای هدایت و مدیریت شئون مختلف اجتماعی بر اساس مبانی اسلامی و فقهی تلاش کنند.

وی افزود: این مسئولیت، دشوار و حساس است؛ زیرا عملکرد جامعه اسلامی در عرصه حکمرانی، نگاه‌های بسیاری را متوجه توانایی اسلام در اداره جامعه کرده است. ازاین‌رو، روحانیت باید برای تحقق صحیح ارزش‌های دینی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی تلاش کند.

نورمفیدی با اشاره به دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب درباره وظایف روحانیت اظهار کرد: هدایت فکری و معنوی جامعه و هدایت سیاسی مردم از مسئولیت‌های مهم علماست؛ مسئولیتی که تنها با سخن گفتن و تبلیغ محقق نمی‌شود، بلکه رفتار، اخلاق و عملکرد روحانیون نیز باید با آموزه‌های دینی هماهنگ باشد.

وحدت، راه مقابله با تفرقه‌افکنی دشمن

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تلاش برای ایجاد اختلاف در جامعه را از جمله تهدیدهای پیش روی کشور دانست و گفت: دشمنان با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی می‌کوشند اعتقادات مردم را تضعیف کنند و با دامن زدن به اختلافات، وحدت و انسجام جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با تأکید بر نقش روحانیت در مقابله با این جریان‌ها افزود: علما باید با شناخت دقیق شرایط، آگاهی‌بخشی و روشنگری، مانع گسترش اختلافات شوند و مردم را به حفظ وحدت، همدلی و هماهنگی دعوت کنند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به تفاوت میان نقد سازنده و تخریب اظهار کرد: نقد زمانی ارزشمند است که بر شناخت دقیق موضوع، بررسی همه جوانب و ارائه راهکار استوار باشد؛ اما اظهارنظر بدون آگاهی کافی و صرفاً با هدف ایجاد نارضایتی، کمکی به حل مشکلات نمی‌کند.

نورمفیدی با اشاره به تلاش مسئولان در شرایط دشوار کشور خاطرنشان کرد: باید زحمات کسانی را که برای اداره امور و حل مشکلات مردم تلاش می‌کنند، دید و قدردان خدمات آنان بود. در عین حال، نقد منصفانه و ارائه راهکار برای رفع کاستی‌ها نیز باید در مسیر اصلاح امور انجام شود.

هشدار درباره اختلافات قومی و مذهبی

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با اشاره به حساسیت شرایط منطقه، نسبت به تلاش‌ها برای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی هشدار داد و گفت: روحانیت باید نسبت به تحولات پیرامونی آگاه باشد و اجازه ندهد اختلاف‌افکنی، همبستگی مردم را تضعیف کند.

وی تأکید کرد: حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، نیازمند هوشیاری علما، مسئولان و اقشار مختلف جامعه است و روحانیت باید در این زمینه پیشگام باشد.