صادرات زعفران در ۶ ماهه نخست سال ۴۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجم آبان روز ملی طلای سرخ ایران است. زعفران یکی از محصولات گران‌بها و ارزآور کشور بوده که در کنار خاویار و پسته ایرانی در بازار جهانی از جایگاه ویژه برخوردار است. با وجود فرصت‌های طلایی این کالای لوکس برای اقتصاد ایران، صادرات غیررسمی و البته فله‌ای درآمد مناسبی را نصیب کشور نکرده است.

محمدرضا اردیخانی، رئیس هیئت‌مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر کاهش ۴۰ درصدی صادرات زعفران در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از انباشت مشکلات ناوگان حمل‌ونقل هوایی، موانع بانکی و چالش‌های سخت رفع تعهد ارزی انتقاد و بر ضرورت ایجاد «هاب صادراتی» تأکید کرد.

وی در تشریح وضعیت صادرات زعفران در ۶ ماهه نخست سال جاری، گفت: در این بازه زمانی حدود ۶۰ تن زعفران صادر شده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰۰ تن بود که این امر حاکی از کاهش ۴۰ درصدی صادرات است.

وی با اشاره به اینکه عمده صادرات زعفران ایران (حدود ۹۰ درصد) به صورت هوایی انجام می‌شود، افزود: اگرچه محاصره دریایی تأثیر چندانی بر صادرات این محصول نداشته، اما گرانی سوخت و مشکلات بخش پروازی، هزینه‌های ارسال را چندین برابر کرده است.

این مسئول صنفی ادامه داد: چالش مهم‌تر طی هفته‌های گذشته این است که تنها یک کشور بار ما را حمل می‌کند و بروز ترافیک و تاخیرهای ۱۰ تا ۱۲ روزه در ارسال، مشکلات عدیده‌ای پدید آورده است.

اردیخانی تصریح کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارز، تاخیر در رسیدن کالا به دست مشتری موجب اختلاف قیمت فاحش بین زمان انعقاد قرارداد و تحویل کالا می‌شود که در کنار هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل، زیان زیادی را به صادرکنندگان تحمیل کرده است.

سهم ناچیز برندینگ و مقاومت خرده‌فروشی‌های بین‌المللی

رئیس هیئت‌مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران با بیان اینکه عمده صادرات زعفران کشور همچنان به صورت فله انجام می‌شود و بخش برندینگ سهم ناچیزی دارد، گفت: با وجود اقدامات مثبتی که برای توسعه فروش محصولات برندساز و فرآورده‌های زعفرانی در حال انجام است، اما تحریم‌ها و امتناع فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ خارجی در ماه‌های گذشته از پذیرش کالاهای با ساخت ایران، موجب شده است حتی آمار صادرات محصولات بسته‌بندی‌ و برند شده نیز نسبت به گذشته کاهش یابد.

اردیخانی مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان در ماه‌های گذشته را معضل «رفع تعهد ارزی» دانست و اظهار کرد: این موضوع به دغدغه بسیار بزرگی برای فعالان این حوزه تبدیل شده است.

وی ادامه داد: مشکل دوم، موانع بانکی و دشواری‌های انتقال پول با هزینه‌ها و درصدهای بالا است. معضل سوم هم که در ماه‌های اخیر جنبه عجیبی به خود گرفته، بحران حمل‌ونقل کالا است.

این مسئول صنفی در پایان با اشاره به راهکارهای برون‌رفت از وضعیت کنونی، پیشنهاد داد: برای جبران افت صادرات و تداوم و افزایش ارزآوری گذشته، باید برنامه‌ریزی کنیم تا در ماه‌های آینده با انتخاب و فعال‌سازی یک کشور به عنوان «هاب صادراتی»، فرآیند صادرات زعفران را تسهیل و بهینه‌سازی کنیم.