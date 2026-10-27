کشت زعفران در ۱۴۰ هکتار از اراضی مددجویان گلستان

عیسی بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت و ایجاد مشاغل پایدار در مناطق روستایی، طی پنج سال گذشته زمینه کشت زعفران در اراضی مستعد مددجویان استان فراهم شده است.

وی افزود: در این طرح، با شناسایی مددجویان دارای زمین مناسب برای کشت زعفران و همکاری با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های مینودشت، گالیکش و آزادشهر، از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی برای توسعه این فعالیت کشاورزی استفاده شد.

بابائی با اشاره به کشت زعفران در ۱۴۰ هکتار از اراضی مددجویان اظهار کرد: اجرای این طرح برای ۱۶۹ نفر فرصت اشتغال و درآمدزایی ایجاد کرده و گامی در جهت تقویت ظرفیت‌های اقتصادی خانواده‌های تحت حمایت به شمار می‌رود.

مدیرکل کمیته امداد گلستان ادامه داد: انتخاب مشاغل متناسب با ظرفیت‌های بومی و شرایط اقلیمی هر منطقه، یکی از رویکردهای این نهاد برای توانمندسازی اقتصادی مددجویان است؛ رویکردی که علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای خانوارها، می‌تواند به افزایش تولیدات کشاورزی نیز کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی، فراهم کردن زمینه فعالیت اقتصادی مددجویان و حرکت آن‌ها به سمت خودکفایی و استقلال مالی است؛ از این رو، حمایت از مشاغل پایدار، اجرای طرح‌های هدفمند خوداشتغالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف در دستور کار کمیته امداد قرار دارد.