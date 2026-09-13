به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ نشست خبری اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران با موضوع تشریح اهداف همایش بین‌المللی توسعه، تولید و صادرات گل محمدی، گیاهان دارویی ارگانیک و فرآورده‌های آن برگزار شد.

محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران در این نشست با تأکید بر فرهنگ‌سازی برای تولید محصولات ارگانیک، گفت: متاسفانه سموم با دوره کارانس بالا وارد بازار می‌شود که قطعا مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. سال‌هاست تلاش کردیم که این فرهنگ‌سازی در تولید محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی ارگانیک جا بیفتد.

وی افزود: در خصوص کشت و تولید زعفران ارگانیک از حدود یک دهه قبل آغاز شده که تشویق کردیم تا کشاورزان گواهی ارکانیگ را دریافت کنند اما به دلیل قیمت بالا و توان مالی پایین کشاورزان چالش داشتیم.

وی ادامه داد: در این راستا کارخانجات را مجاب کردیم تا کشت قراردادی داشته باشند. ضمن اینکه اگر هر کیلوگرم زعفران عادی ۱۲۰۰ دلار خریداری می‌شود این مبلغ برای محصولات ارگانیک ۲ برابر است. این یکی از فواید سیاست‌گذاری در این بخ‌ است که خود باعث تشویق بهره‌برداران می‌شود.

وی با اشاره به چالش صادرات محصولات غیرارگانیک، اظهار کرد: مصرف دارو و بیماری‌های گوناگون خود گویای مصرف سموم پرخطر است. در همین رابطه دو سال قبل در صادرات به اتحادیه اروپا مشکلات بسیاری داشتیم و حدود ۶ ماه فرصت داده شد تا این سموم از محصولات حذف شود.

رضایی اظهار کرد: برای تحقق این هدف به سمت شناسنامه‌دار کردن محصولات حرکت شد.

رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران با اشاره به گردش مالی گیاهان دارویی در جهان، تصریح کرد: بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ میلادی گردش مالی این گیاهان ۱۲۰ میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی شده این عدد تا ۲۰۵۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد. این در حالی است که سهم ایران در این بازار پول‌ساز کمتر از نیم درصد است ولی تنوع گیاهان دارویی آن بیشتر از تمام اروپا است.