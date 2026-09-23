به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ همایش گیاهان دارویی، زعفران و فرآوردههای غذایی ایران در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
مهدی مهدیپور، عضو انجمن گیاهان دارویی، زعفران و فرآوردههای غذایی ایران در این همایش گفت: ارگانیک در کشور با صادرات شناخته شد. استانداردهای جدید که ضمن حفظ محیطزیست و سلامت مصرفکننده، ارزآوری زیادی برای اقتصاد کشورها به همراه دارد. ارگانیک به معنای زراعت در کنار مدیریت تولید محصولات سالم است.
وی عنوان کرد: سمپاشی گیاهان با آفتکشهای شیمیایی منجر به از بین رفتن حشراتی مانند کفشدوزک که کمککننده در حذف آفات گیاهی است، میشود.
مهدیپور با اشاره به تولید نهادههای ارگانیک به عنوان ابزاری در کشت محصولات، بیان کرد: بیش از ۱۰ سال است که این نهادهها در کشور بر اساس استانداردهای اروپا و ایران تولید میشود که باید تلاش شود تا در کشاورزی متداول شود. این امر بستر ورود به بازار بزرگ محصولات ارگانیک است.
این مسئول صنفی با اشاره برخی آمارهای صادراتی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۰۰ کیلوگرم زعفران ارگانیک و بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم شیره انگور و خمیر خرما ارگانیک از ایران صادر میشود که باید توسعه پیدا کند.
کشت ارگانیک در ۵۳۰۰ هکتار از اراضی باغی و زراعی کشور
وی با اشاره به بازار آرایشی و بهداشتی اظهار کرد: ما در این بازار سهمی نداریم و در بین ۱۸۳ کشور فعال در تولید محصولات ارگانیک، بر اساس آمار ۲۰۲۴ که امسال منتشر شده رتبه ۱۵۳ را داریم.
مهدیپور با بیان اینکه ۹۰ میلیون هکتار از اراضی جهان زیر کشت محصولات ارگانیک است، ادامه داد: بر اساس آمار منتشر شده ۲.۱ درصد از باغات و مزارع جهان تحت کشت ارگانیکها بوده که گردش مالی آنها ۱۴۵ میلیارد یورو بوده که سهم ایران بسیار ناچیز است.
این مسئول صنفی گفت: در ایران بیش از ۵۳۰۰ هکتار اراضی باغات و مزارع کشور ارگانیک بوده که با آمار جهانی فاصله زیادی داریم. در این خصوص با ارائه آمار درست و اتحاد میتوانیم به سوی تولید محصولات ارگانیک برویم که ضمن تضمین سلامت خود و فرزندان، درآمد زیادی برای اقتصاد کشور حاصل شود.
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