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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

صدور شناسنامه برای صادرات محصولات کشاورزی در حال پیگیری است

صدور شناسنامه برای صادرات محصولات کشاورزی در حال پیگیری است

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به چالش صادرات محصولات کشاورزی در چند سال اخیر، گفت: این سازمان صدور شناسنامه برای محصولات صادراتی کشاورزی را برعهده گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ همایش گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

حجت علی محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران در این همایش با اشاره به ورود این سازمان به زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، گفت: در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با نهادهای مختلف بسته شده که به طور جدی پیگیری می‌شود.

وی افزود: نگرانی‌هایی در موضوع اقتصاد کشاورزی وجود دارد در خصوص اختلاف درآمدی محصولات کشاورزی که بجا است. یکی از ۴ تا ۵ مسئله‌ای که سازمان نظام مهندسی کشاورزی دنبال می‌کند صدور شناسنامه برای محصولات کشاورزی برای صادرات است. این امر با همکاری اتاق اصناف کشاورزی پیگیری می‌شود.

وی با تأکید بر پیگیری جدی این سازمان در امر شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، یادآور شد: سال‌هاست در موضوع صادرات فلفل، پسته و... مشکلاتی وجود دارد که با رفتن به سوی کشت و تولید ارگانیک می‌توان از محصولات خود دفاع کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران در پایان گفت: مسئولیت صدور شناسنامه برای صادرات محصولات کشاورزی را برعهده گرفته‌ایم که امیدواریم مشکلات موجود حل شود.

کد مطلب 6956080
فاطمه امیر احمدی

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