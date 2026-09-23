ایران در گردش مالی گل محمدی سهم ناچیزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ همایش گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

پرویز خیرخواه از انجمن گل و گلاب ایران در این همایش، گفت: ارگانیک به معنی استفاده نکردن سموم و کود شیمیایی در محصولات کشاورزی است. مسیر پیچیده‌ای بوده اما در نهایت باعث ارزش افزوده در محصولات می‌شود.

وی در ادامه به یک سری آمار اشاره کرد و یادآور شد: سطح زیر کشت گل محمدی در ایران ۶۰ هزار هکتار است که این عدد در ترکیه و بلغارستان ۵ هزار هکتار گزارش می‌شود. یعنی ایران ۱۲ برابر دو کشور دیگر سطح زیرکشت دارد.

وی افزود: یک درصد تولید در ایران مربوط به مبحث ارگانیک است در حالی که ترکیه و بلغارستان هر یک ۲۰ درصد بوده که ۲۰ برابر ایران می‌شود.

خیرخواه با بیان اینکه برداشت گل محمدی در ایران حدود ۶۰ هزار تن است، تصریح کرد: این عدد در ترکیه و بلغارستان ۲۰ هزار تن است. همچنین مقدار برداشت در هر هکتار برای ایران ۱.۵ تا ۲ تن بوده و برای دو کشور دیگر حداقل ۴ تن گزارش می‌شود.

این عضو انجمن گل و گلاب با اشاره به گردش مالی این محصول در جهان، گفت: در ایران بهره‌وری در هر هکتار ۲ هزار دلار و برای ترکیه این عدد ۱۲ هزار دلار است.

چرایی از دست دادن بازار صادرات گل محمدی

خیرخواه با بیان اینکه در ایران گل محمدی تبدیل به گلاب می‌شود، اظهار کرد: ۹۰ درصد گلاب هم در داخل به مصرف می‌رسد و راهی به بازار جهانی ندارد در حالی که در کشورهای تولیدکننده گل محمدی ۲۵ درصد اسانس به اروپا صادر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های نفوذ ایران به بازار جهانی، ادامه داد: در حال حاضر اسانس و محصولات ما در بازار جهانی جایگاهی ندارد چون نتوانستیم با استانداردهای جهانی و مؤلفه‌های آنها تولید و صادرات داشته باشیم.

وی افزود: دلیل این امر هم به مصرف کود شیمیایی و سموم برمی‌گردد.

وی با اشاره به موانع موجود در کشور، اضافه کرد: کشاورزی ایران خرد و کوچک است و هزینه تولید ارگانیک برای کشاورزان بالا بوده و ارزش افزوده آن باعث نمی‌شود تا از این موضوع استقبال شود. ضمن اینکه هزینه صدور گواهینامه‌ها هزینه‌بر است.

خیرخواه به راهکارها اشاره کرد و گفت: نهادها و انجمن‌های پیش‌رو می‌توانند کمک‌کننده باشند و مؤلفه‌های استانداردسازی باید در اختیار کارخانجات قرار گیرد.

وی ادامه داد: ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی و آنالیز سموم موجود در محصولات کشاورزی ارگانیک مطابق با استانداردهای بین‌المللی و کشورهای مقصد راهگشا است.

خیرخواه در پایان‌ تأکید کرد: ضمن اینکه نباید اجازه داد از لوگوی ارگانیک سوءاستفاده شود.