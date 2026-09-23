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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

ایران ظرفیت بالایی در صادرات پسته دارد

ایران ظرفیت بالایی در صادرات پسته دارد

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران گفت: پسته یکی از ظرفیت‌های صادراتی ایران است حوزه‌ای که در دنیا کمتر وجود دارد. لازم است به این موضوع توجه بیشتری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ همایش گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به ظرفیت‌های مختلف اقتصادی کشور اظهار کرد: هر بخش تولیدی کشور را که نگاه می‌کنیم، ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌تواند به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شود.

وی افزود: در جلسه‌ای با فعالان حوزه گردشگری، از جمله گردشگری سلامت، این موضوع مطرح شد که کشور ما ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و می‌توان از این ظرفیت‌ها برای خروج از وضعیت موجود و افزایش سطح عمومی رفاه مردم استفاده کرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: باید از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مختلف کشور استفاده کنیم. خداوند نعمت‌های بزرگی به کشور ما عطا کرده و ایران می‌تواند در سطح جهانی جایگاه بسیار بالایی داشته باشد.

روغنی گلپایگانی با بیان اینکه ایران از نظر درآمد سرانه ملی از برخی کشورها عقب افتاده است، گفت: متأسفانه از بسیاری از نعمت‌های بزرگی که در اختیار کشور قرار گرفته، به اندازه کافی استفاده نمی‌کنیم. پسته یکی از این ظرفیت‌ها است و در حوزه‌هایی که در دنیا کمتر وجود دارد اما در ایران به وفور یافت می‌شود نیز باید توجه بیشتری به تولید و صادرات داشته باشیم.

وی در پایان با اشاره به برگزاری این همایش در حوزه تولید گیاهان دارویی ارگانیک، اظهار کرد: مطمئنم همایش امروز خروجی خوبی برای کشور به دنبال خواهد داشت و آثار پربرکت آن را در اقتصاد، حوزه سلامت و همچنین رفتار عمومی و اجتماعی مردم شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 6956298
فاطمه امیر احمدی

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