ایران ظرفیت بالایی در صادرات پسته دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ همایش گیاهان دارویی، زعفران و فرآوردههای غذایی ایران در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به ظرفیتهای مختلف اقتصادی کشور اظهار کرد: هر بخش تولیدی کشور را که نگاه میکنیم، ظرفیتهایی وجود دارد که میتواند به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شود.
وی افزود: در جلسهای با فعالان حوزه گردشگری، از جمله گردشگری سلامت، این موضوع مطرح شد که کشور ما ظرفیتهای قابل توجهی دارد و میتوان از این ظرفیتها برای خروج از وضعیت موجود و افزایش سطح عمومی رفاه مردم استفاده کرد.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: باید از ظرفیتها و فرصتهای مختلف کشور استفاده کنیم. خداوند نعمتهای بزرگی به کشور ما عطا کرده و ایران میتواند در سطح جهانی جایگاه بسیار بالایی داشته باشد.
روغنی گلپایگانی با بیان اینکه ایران از نظر درآمد سرانه ملی از برخی کشورها عقب افتاده است، گفت: متأسفانه از بسیاری از نعمتهای بزرگی که در اختیار کشور قرار گرفته، به اندازه کافی استفاده نمیکنیم. پسته یکی از این ظرفیتها است و در حوزههایی که در دنیا کمتر وجود دارد اما در ایران به وفور یافت میشود نیز باید توجه بیشتری به تولید و صادرات داشته باشیم.
وی در پایان با اشاره به برگزاری این همایش در حوزه تولید گیاهان دارویی ارگانیک، اظهار کرد: مطمئنم همایش امروز خروجی خوبی برای کشور به دنبال خواهد داشت و آثار پربرکت آن را در اقتصاد، حوزه سلامت و همچنین رفتار عمومی و اجتماعی مردم شاهد خواهیم بود.
نظر شما