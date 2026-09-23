تنوع گیاهی ایران و تبدیل شدن به قطب صادرات محصولات ارگانیک

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ همایش گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

انوشه رحمانی، معاون نظارت بر استاندارد سازمان ملی استاندارد در این همایش با تأکید بر محصولات ارگانیک، گفت: تلاش داریم نشان ارگانیک را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی داشته باشیم که تضمین‌کننده سلامت و تاب‌آوری است.

وی افزود: در حال حاضر در هزاره‌ای قرار داریم که توسعه اقتصادی به بحث «پایدار» گره خورده است. ولی آنچه چالش است، فرسایش خاک، کاهش منابع آبی، شیوع انواع بیماری‌ها، استفاده از سموم و آفت‌کش‌ها و... شرایط را دگرگون کرده است. این امر سبب شده تا حکمرانان یک بازنگری به عملکردها داشته باشند.

این مسئول دولتی تصریح کرد: سیاست کلان زیستی باعث می‌شود به یک سری مقوله‌ها بیشتر فکر کنیم.

رحمانی گفت: در سازمان بین‌المللی ایزو، یک زیرکمیته‌ای به نام کاسکو وجود دارد که در بحث ارزیابی و انطباق کار می‌کند.

وی ادامه داد: ارگانیک بودن بدون گواهی رسمی، بازار مصرف را با خطر مواجه می‌کند که لازم است در این خصوص سموم تحت کنترل و بر روند تولید نظارت وجود داشته باشد.

معاون نظارت بر استاندارد سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در شبکه ذی‌نفعان اساسی‌ترین رکن، تولیدکننده است، اظهار کرد: تعهد بهره‌بردار بر انطباق در حوزه ارگانیک از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح گواهی کردن تولید محصولات کشاورزی، یادآور شد: طرح ملی ارگانیک تمام زنجیره غذایی از محصولات کشاورزی و خام تا صنایع غذایی را پوشش می‌دهد.

رحمانی با اشاره به مسیر پنجگانه اخذ گواهی، عنوان کرد: این مسیر شامل درخواست متقاضی، بررسی و ارزیابی، نمونه‌برداری، بازنگری و تصمیم و در نهایت صدور گواهی می‌شود.

معاون نظارت بر استاندارد سازمان ملی استاندارد در پایان گفت: سازمان ملی استاندارد همراه تولیدکنندگان و نهادهای ذی‌صلاح است. صادرات غیرنفتی سال‌هاست مطرح بوده و ایران با تنوع گیاهی می‌تواند به قطب صادرات محصولات ارگانیک به ویژه در خاورمیانه تبدیل کند.