به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رئوف صبح دوشنبه در دیدار با رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، بر توسعه همکاری‌های علمی و رسانه‌ای دو مجموعه با هدف معرفی دستاوردهای نخبگان و تقویت مرجعیت علمی جهان اسلام تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه شیراز به‌عنوان دارالعلم و یکی از قطب‌های دانشگاهی کشور، بر ظرفیت‌های این شهر در حوزه علم و فناوری تأکید کرد و گسترش همکاری رسانه ملی با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را ضروری دانست.

مدیرکل صداوسیمای فارس با اشاره به سوابق همکاری دو مجموعه اظهار کرد: در پی بازدیدهای گذشته و تأکید رئیس سازمان صداوسیما بر پیگیری رفع موانع توسعه علم و فناوری، تجربه‌های ارزشمندی از جمله تولید برنامه «صدرا» و تدوین و ابلاغ سند پیوست رسانه‌ای مشترک صداوسیما و ISC برای نقش‌آفرینی شبکه‌های استانی، ملی و برون‌مرزی شکل گرفته است.

رئوف با تأکید بر ضرورت گفتمان‌سازی در حوزه علم و فناوری افزود: فارس و شیراز از ظرفیت‌های کم‌نظیر علمی برخوردارند و خاستگاه دانشمندان برجسته‌ای هستند؛ ازاین‌رو صداوسیمای فارس آمادگی دارد دستاوردهای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را بیش از گذشته به مخاطبان داخلی و خارجی معرفی کند.

منصور حقیقت، رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نیز در این دیدار ضمن قدردانی از همکاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز فارس در انعکاس ظرفیت‌های علمی، درباره راهکارهای نوین توسعه تعاملات دوجانبه و تقویت مرجعیت علمی جهان اسلام به تبادل‌نظر پرداخت.

در پایان این دیدار، دو طرف بر بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تسریع در اجرای توافق‌های مشترک برای گسترش همکاری‌های علمی و رسانه‌ای تأکید کردند.