۵۷ پژوهشگر دانشگاه شیراز در جمع ۲ درصد پراستناد برتر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵۷ پژوهشگر دانشگاه شیراز براساس تازه‌ترین گزارش سالانه الزویر در سال ۲۰۲۶، در فهرست ۲ درصد پژوهشگران پراستناد برتر جهان قرار گرفتند که در این میان، دو استاد این دانشگاه در رتبه‌بندی موضوعی به‌ترتیب رتبه‌های ۱۱ و ۷۲ جهان را کسب کردند.

این گزارش با اتکا به شاخص‌های استنادی استخراج‌شده از پایگاه اسکوپوس، عملکرد پژوهشگران را در دو سطح استنادهای دوران فعالیت علمی و استنادهای یک‌ساله ارزیابی می‌کند.

در این ارزیابی، شاخص‌هایی همچون تعداد مقالات علمی، میزان استنادها، شاخص اچ و شاخص ترکیبی استناد مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین تحلیل‌ها با احتساب و بدون احتساب خوداستنادی انجام شده است.

رتبه‌های برتر جهانی استادان دانشگاه شیراز

براساس نتایج تحلیل‌های رشته‌ای گزارش، احمد عریان، استاد پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، رتبه ۱۱ جهان و حمیدرضا پورقاسمی، استاد مهندسی منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشکده کشاورزی، رتبه ۷۲ جهان را در حوزه‌های موضوعی مربوط به خود کسب کرده‌اند.

حضور ۵۷ پژوهشگر دانشگاه شیراز در این فهرست بین‌المللی، بیانگر ظرفیت پژوهشی این دانشگاه در حوزه‌های مختلف علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی، علوم انسانی و سایر رشته‌های تخصصی است.

اسامی ۵۷ پژوهشگر دانشگاه شیراز

اسامی پژوهشگران دانشگاه شیراز حاضر در فهرست ۲ درصد پراستناد برتر جهان در سال ۲۰۲۶، براساس اطلاعات اعلام‌شده، به شرح زیر است:

۱. حمیدرضا پورقاسمی، استاد مهندسی منابع طبیعی و محیط‌زیست

۲.احمد شیخی، استاد فیزیک

۳.محمدرضا رحیم‌پور، استاد مهندسی شیمی

۴.سیدحسین هندی، استاد فیزیک

۵.احمد عریان، استاد پاتوبیولوژی

۶. مونا حسینی سروری، استاد شیمی

۷. بهرام همتی‌نژاد، استاد شیمی

۸. محمدحسین دهقانی، استاد فیزیک

۹. حبیب فیروزآبادی، استاد شیمی

۱۰.افسانه صفوی، استاد شیمی

۱۱.ناصر ایران‌پور، استاد شیمی

۱۲.تیمور قنبری، استاد مهندسی نانوالکترونیک

۱۳.مصطفی سعادت، استاد زیست‌شناسی

۱۴.سجاد عباسی، استادیار زمین‌شناسی

۱۵.هاشم شرقی، استاد شیمی

۱۶. بهنام کشاورزی، استاد زمین‌شناسی

۱۷.کمال جانقربان، استاد مهندسی مواد

۱۸.محمد رستگار، استاد مهندسی برق و الکترونیک

۱۹.علیرضا سپاسخواه، استاد مهندسی آب

۲۰.سیدمجتبی زبرجد، استاد مهندسی مواد

۲۱.مجید هاشمی تنگستانی، استاد زمین‌شناسی

۲۲.محمود یعقوبی، استاد مهندسی مکانیک

۲۳.محمد محمدی، استاد مهندسی برق و الکترونیک

۲۴.فرید مر، استاد زمین‌شناسی

۲۵.داریوش مولا، استاد مهندسی شیمی

۲۶.عبدالکریم عباس‌پور، استاد شیمی

۲۷.غلامرضا کاووسی، استاد بیوتکنولوژی

۲۸.محمودرضا ماهری، استاد مهندسی عمران

۲۹. مرضیه مکرم، دانشیار جغرافیا

۳۰.سعید نظیفی، استاد علوم درمانگاهی

۳۱. فریدون اسماعیل‌زاده، استاد مهندسی شیمی

۳۲.حیدر صامت، استاد مهندسی برق و الکترونیک

۳۳.اسمعیل قوانلو، استاد مهندسی مکانیک جامدات

۳۴.سیداحمد فاضل‌زاده، استاد مهندسی مکانیک جامدات

۳۵.حبیب دانش‌منش، استاد مهندسی مواد

۳۶.عبدالناصر ذاکری، استاد فیزیک

۳۷.غلامرضا کریمی، استاد مهندسی شیمی

۳۸.محمدرحیم همتیان، استاد مهندسی مکانیک جامدات

۳۹. ابراهیم فرجاه، استاد مهندسی برق و الکترونیک

۴۰. سیدمحمدهاشم حسینی، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی

۴۱. مرجان مجدی‌نسب، دانشیار علوم و مهندسی صنایع غذایی

۴۲.محمدتقی گلمکانی، استاد علوم و صنایع غذایی

۴۳.روح‌الله شهنازی، استاد اقتصاد

۴۴.صمد صباغی، استاد نانومهندسی شیمی

۴۵.محمد فارسی، دانشیار مهندسی شیمی

۴۶.هادی سالاری، دانشیار شیمی‌فیزیک

۴۷.مهدی سادات‌شجاعی، دانشیار شیمی

۴۸. داریوش خلیلی، دانشیار شیمی

۴۹. یوسف مظاهری، دانشیار مهندسی مواد

۵۰. رضا کمالی، استاد مهندسی مکانیک

۵۱. امین بیغم صادق، استاد جراحی دامپزشکی

۵۲. حمیدرضا اسماعیلی، استاد زیست‌شناسی

۵۳. محمدجمال سحرخیز، استاد علوم باغبانی

۵۴. امین غلامحسینی، دانشیار علوم درمانگاهی

۵۵. احمدرضا موسوی زارع، دانشیار شیمی

۵۶. سیدشهرام شکرفروش، استاد بهداشت و کنترل مواد غذایی

۵۷. محمدحسین رونقی، دانشیار مدیریت

لازم به ذکر است گزارش کامل الزویر و جزئیات شاخص‌های استنادی پژوهشگران از طریق پایگاه‌های علمی مرتبط قابل دسترسی است.