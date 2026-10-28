به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشاری‌فر عصر چهارشنبه در جلسه شورای عالی آموزش فارس با اشاره به چالش‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وابسته به این وزارتخانه با وجود محدودیت‌ها، به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه، اثربخشی خود را نشان دادند و ضرورت حمایت از این مجموعه‌ها برای عبور کشور از شرایط دشوار آشکار شد.

وی افزود: در دوره پساجنگ نیز برای بازسازی کشور و عبور از شرایط پیش‌رو، به ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیاز داریم و این مجموعه‌ها باید در کنار بدنه دولت و مسئولان برای حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کنند.

ضرورت بازنگری در مأموریت‌های دانشگاهی

رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به تضعیف نسبی جایگاه آموزش در دانشگاه‌ها طی دو دهه اخیر، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تقویت این بخش تأکید کرد.

افشاری‌فر گفت: بخشی از این مسئله به تصمیم‌ها و عملکرد خود دانشگاه‌ها بازمی‌گردد و در تعریف رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی و تعیین مأموریت‌های دانشگاهی باید نیازهای واقعی کشور و جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی توجه به مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها، شناخت مسائل جامعه و هماهنگ‌سازی برنامه‌های آموزشی با نیازهای کشور را از الزامات ارتقای نقش دانشگاه‌ها در مسیر توسعه دانست.