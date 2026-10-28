  1. استانها
  2. فارس
۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

دانشگاه‌ها باید در بازسازی کشور نقش‌آفرینی کنند

دانشگاه‌ها باید در بازسازی کشور نقش‌آفرینی کنند

شیراز-رئیس دانشگاه شیراز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها در دوره پساجنگ گفت: بازسازی کشور و حل مسائل پیش‌رو نیازمند حضور مؤثر دانشگاه‌ها در کنار دولت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشاری‌فر عصر چهارشنبه در جلسه شورای عالی آموزش فارس با اشاره به چالش‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وابسته به این وزارتخانه با وجود محدودیت‌ها، به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه، اثربخشی خود را نشان دادند و ضرورت حمایت از این مجموعه‌ها برای عبور کشور از شرایط دشوار آشکار شد.

وی افزود: در دوره پساجنگ نیز برای بازسازی کشور و عبور از شرایط پیش‌رو، به ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیاز داریم و این مجموعه‌ها باید در کنار بدنه دولت و مسئولان برای حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کنند.

ضرورت بازنگری در مأموریت‌های دانشگاهی

رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به تضعیف نسبی جایگاه آموزش در دانشگاه‌ها طی دو دهه اخیر، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای تقویت این بخش تأکید کرد.

افشاری‌فر گفت: بخشی از این مسئله به تصمیم‌ها و عملکرد خود دانشگاه‌ها بازمی‌گردد و در تعریف رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی و تعیین مأموریت‌های دانشگاهی باید نیازهای واقعی کشور و جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی توجه به مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها، شناخت مسائل جامعه و هماهنگ‌سازی برنامه‌های آموزشی با نیازهای کشور را از الزامات ارتقای نقش دانشگاه‌ها در مسیر توسعه دانست.

کد مطلب 6993004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها