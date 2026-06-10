کسب رتبه نخست میکروالکترونیک در جهان اسلام توسط ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، علویان‌مهر با اشاره به جایگاه نخست ایران در حوزه میکروالکترونیک در میان کشورهای جهان اسلام گفت: امروزه، میکروالکترونیک به‌عنوان زیرساختی کلیدی در توسعه فناوری‌های نوینی چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا (IoT)، سامانه‌های خودران و تجهیزات پزشکی هوشمند عمل می‌کند و یکی از اساسی‌ترین پایه‌های تحول دیجیتال و فناورانه جهان به شمار می‌آید. این حوزه با ترکیب علم، خلاقیت و نوآوری، نقشی حیاتی در شکل‌دهی آینده‌ای هوشمند، ارتباطی و پایدار دارد.

وی ادامه داد: دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین، از جمله فناوری‌های میکروالکترونیک از جمله حوزه های دارای اولویت در برنامه هفتم پیشرفت محسوب می شود. لذا انتظار می‌رود که رتبه‌ ایران از نظر تولید دانش و توسعه ظرفیت استفاده از این فناوری‌ها در زندگی روزمره و صنعت کشور بهتر شود.

رئیس مرکز استنادی جهان اسلام افزود: با توجه به مطالب ذکر شده، بررسی و تحلیل جایگاه علمی در فناوری‌های میکروالکترونیک در رتبه‌بندی های معتبر جهانی اهمیت زیادی دارد.

علویان مهر خاطرنشان کرد: براساس داده های پایگاه وب آو ساینس (Web of Science)، در مدارهای مجتمع، ایران، عربستان سعودی و مالزی در جایگاه‌های برتر قرار دارند. این کشورها در حوزه‌های تخصصی متنوعی از جمله قطعات نیمه‌هادی، ابررسانا، پلیمری و آلی، قطعات نوظهور و MEMS نیز عملکرد قابل توجهی از خود نشان داده‌اند که بیانگر جایگاه مهم آن‌ها در این صنعت است.