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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

کسب رتبه نخست میکروالکترونیک در جهان اسلام توسط ایران

کسب رتبه نخست میکروالکترونیک در جهان اسلام توسط ایران

شیراز-رئیس مرکز استنادی جهان اسلام گفت: ایران با درخشش چشمگیر در تولید علم فناوری میکروالکترونیک، جایگاه نخست را در میان ۵۷ کشور اسلامی کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علویان‌مهر با اشاره به جایگاه نخست ایران در حوزه میکروالکترونیک در میان کشورهای جهان اسلام گفت: امروزه، میکروالکترونیک به‌عنوان زیرساختی کلیدی در توسعه فناوری‌های نوینی چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا (IoT)، سامانه‌های خودران و تجهیزات پزشکی هوشمند عمل می‌کند و یکی از اساسی‌ترین پایه‌های تحول دیجیتال و فناورانه جهان به شمار می‌آید. این حوزه با ترکیب علم، خلاقیت و نوآوری، نقشی حیاتی در شکل‌دهی آینده‌ای هوشمند، ارتباطی و پایدار دارد.

وی ادامه داد: دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین، از جمله فناوری‌های میکروالکترونیک از جمله حوزه های دارای اولویت در برنامه هفتم پیشرفت محسوب می شود. لذا انتظار می‌رود که رتبه‌ ایران از نظر تولید دانش و توسعه ظرفیت استفاده از این فناوری‌ها در زندگی روزمره و صنعت کشور بهتر شود.

رئیس مرکز استنادی جهان اسلام افزود: با توجه به مطالب ذکر شده، بررسی و تحلیل جایگاه علمی در فناوری‌های میکروالکترونیک در رتبه‌بندی های معتبر جهانی اهمیت زیادی دارد.

علویان مهر خاطرنشان کرد: براساس داده های پایگاه وب آو ساینس (Web of Science)، در مدارهای مجتمع، ایران، عربستان سعودی و مالزی در جایگاه‌های برتر قرار دارند. این کشورها در حوزه‌های تخصصی متنوعی از جمله قطعات نیمه‌هادی، ابررسانا، پلیمری و آلی، قطعات نوظهور و MEMS نیز عملکرد قابل توجهی از خود نشان داده‌اند که بیانگر جایگاه مهم آن‌ها در این صنعت است.

کد مطلب 6856186

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