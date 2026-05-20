  1. استانها
  2. فارس
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

علویان‌مهر: حکمرانی علمی در کشور نیازمند رصد مستمر است

علویان‌مهر: حکمرانی علمی در کشور نیازمند رصد مستمر است

شیراز-رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام گفت: حکمرانی علمی نیازمند رصد مستمر، تحلیل داده‌های دقیق و ارزیابی‌های منظم از وضعیت علم و فناوری در سطح کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی علویان‌ مهر صبح چهارشنبه در همایش حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی در شیراز، با بیان اینکه عبور از حکمرانی مبتنی بر تجربه و برداشت‌های کلی به سمت حکمرانی مبتنی بر داده و تحلیل یک الزام است، گفت: در فضای پیچیده علم و فناوری، تصمیم‌گیری بدون تکیه بر داده‌های قابل اتکا می‌تواند منجر به سیاست‌هایی شود که از واقعیت‌های علمی کشور فاصله دارند و نهادهایی مانند ISC باید نقش چشم و مغز تحلیلی نظام علم را ایفا کنند.

وی با اشاره به ماموریت مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ادامه داد: مأموریت اصلی این موسسه، تبدیل داده‌های خام علمی به تحلیل‌های قابل استفاده برای سیاست‌گذاران است ، فرآیندی که از جمع‌آوری داده آغاز شده و تا تبدیل آن به تصمیم و اقدام ادامه پیدا می‌کند.

علویان مهر افزود: حکمرانی علمی زمانی معنا پیدا می‌کند که تصویر دقیقی از وضعیت دانشگاه‌ها، مسیر تولید علم، سطح همکاری‌های بین‌المللی و کیفیت پژوهش‌ها در اختیار مدیران قرار داشته باشد.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام با اشاره به ابزارهای تحلیلی ISC، از داده‌های استنادی، رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، پایش مجلات علمی و تحلیل روندهای پژوهشی به‌عنوان ستون‌های اصلی تصمیم‌سازی علمی نام برد و گفت:این ابزارها می‌توانند تصویر دقیق‌تری از زیست‌بوم علم ارائه دهند.

وی همچنین یکی از چالش‌های مهم نظام علمی را غلبه نگاه صرفاً کمی دانست و ادامه داد: شاخص‌هایی مانند اثرگذاری پژوهش، همکاری‌های بین‌رشته‌ای و کیفیت تولید علم باید در کنار کمیت مورد توجه قرار گیرند.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام به نقش ISC در شناسایی ظرفیت‌های پنهان علمی کشور اشاره کرد و افزود: از دانشگاه‌های مناطق کمتر برخوردار تا مراکز پژوهشی کمتر دیده‌شده که می‌توانند در صورت حمایت هدفمند، نقش‌آفرین شوند.

علویان مهر گفت: این داده‌ها نه‌تنها به سیاست‌گذاران ملی، بلکه به مدیران دانشگاه‌ها نیز کمک می‌کند تا مسیر توسعه علمی خود را دقیق‌تر طراحی کنند؛ از ارتقای رشته‌ها و پژوهش‌ها گرفته تا گسترش همکاری‌های بین‌المللی.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام نقش ISC را در حوزه دیپلماسی علمی جهان اسلام برجسته دانست و تصریح کرد: این موضوع بستری مناسب برای توسعه همکاری‌های پژوهشی، مقایسه دانشگاه‌ها و شکل‌گیری شبکه‌های علمی مشترک میان کشورهای اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6835646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها