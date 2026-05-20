به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی علویان‌ مهر صبح چهارشنبه در همایش حکمرانی مطلوب در تمدن نوین اسلامی در شیراز، با بیان اینکه عبور از حکمرانی مبتنی بر تجربه و برداشت‌های کلی به سمت حکمرانی مبتنی بر داده و تحلیل یک الزام است، گفت: در فضای پیچیده علم و فناوری، تصمیم‌گیری بدون تکیه بر داده‌های قابل اتکا می‌تواند منجر به سیاست‌هایی شود که از واقعیت‌های علمی کشور فاصله دارند و نهادهایی مانند ISC باید نقش چشم و مغز تحلیلی نظام علم را ایفا کنند.

وی با اشاره به ماموریت مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ادامه داد: مأموریت اصلی این موسسه، تبدیل داده‌های خام علمی به تحلیل‌های قابل استفاده برای سیاست‌گذاران است ، فرآیندی که از جمع‌آوری داده آغاز شده و تا تبدیل آن به تصمیم و اقدام ادامه پیدا می‌کند.

علویان مهر افزود: حکمرانی علمی زمانی معنا پیدا می‌کند که تصویر دقیقی از وضعیت دانشگاه‌ها، مسیر تولید علم، سطح همکاری‌های بین‌المللی و کیفیت پژوهش‌ها در اختیار مدیران قرار داشته باشد.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام با اشاره به ابزارهای تحلیلی ISC، از داده‌های استنادی، رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، پایش مجلات علمی و تحلیل روندهای پژوهشی به‌عنوان ستون‌های اصلی تصمیم‌سازی علمی نام برد و گفت:این ابزارها می‌توانند تصویر دقیق‌تری از زیست‌بوم علم ارائه دهند.

وی همچنین یکی از چالش‌های مهم نظام علمی را غلبه نگاه صرفاً کمی دانست و ادامه داد: شاخص‌هایی مانند اثرگذاری پژوهش، همکاری‌های بین‌رشته‌ای و کیفیت تولید علم باید در کنار کمیت مورد توجه قرار گیرند.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام به نقش ISC در شناسایی ظرفیت‌های پنهان علمی کشور اشاره کرد و افزود: از دانشگاه‌های مناطق کمتر برخوردار تا مراکز پژوهشی کمتر دیده‌شده که می‌توانند در صورت حمایت هدفمند، نقش‌آفرین شوند.

علویان مهر گفت: این داده‌ها نه‌تنها به سیاست‌گذاران ملی، بلکه به مدیران دانشگاه‌ها نیز کمک می‌کند تا مسیر توسعه علمی خود را دقیق‌تر طراحی کنند؛ از ارتقای رشته‌ها و پژوهش‌ها گرفته تا گسترش همکاری‌های بین‌المللی.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام نقش ISC را در حوزه دیپلماسی علمی جهان اسلام برجسته دانست و تصریح کرد: این موضوع بستری مناسب برای توسعه همکاری‌های پژوهشی، مقایسه دانشگاه‌ها و شکل‌گیری شبکه‌های علمی مشترک میان کشورهای اسلامی خواهد بود.