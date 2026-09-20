به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی علویانمهر با اشاره به انتشار رتبهبندی جهانی موضوعات دانشگاهی شانگهای (GRAS) در سال ۲۰۲۶ گفت: نظام رتبهبندی شانگهای یکی از رتبهبندیهای معتبر جهانی است که نخستینبار در سال ۲۰۰۳ در چین منتشر شد و از سال ۲۰۱۶ نیز رتبهبندی جهانی موضوعات دانشگاهی را ارائه میکند.
وی افزود: رتبهبندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۲۶ برای دهمین سال متوالی منتشر شده و در این دوره نام بیش از ۲ هزار دانشگاه از ۱۰۰ کشور جهان در فهرست نهایی قرار گرفته است.
رئیس مؤسسه ISC درباره وضعیت دانشگاههای ایران در این رتبهبندی گفت: دانشگاههای ایران توانستهاند در ۳۳ رشته از ۵۷ رشته موضوعی نظام رتبهبندی شانگهای حضور داشته باشند و در مجموع در ۱۱۴ رشتهمحل موفق به کسب رتبه شوند.
علویانمهر ادامه داد: نظام رتبهبندی شانگهای دانشگاههای جهان را در ۵۷ رشته و در قالب پنج حوزه کلی موضوعی ارزیابی میکند و جایگاه دانشگاههای ایرانی نیز به تفکیک حوزهها و رشتههای مختلف منتشر شده است.
وی با اشاره به شاخصهای مورد استفاده در رتبهبندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۶ اظهار داشت: این نظام از شاخصهای عینی دانشگاهی و دادههای شخص ثالث برای ارزیابی عملکرد دانشگاهها در رشتههای مختلف استفاده میکند.
۵ معیار برای ارزیابی دانشگاهها
رئیس مؤسسه ISC افزود: شاخصهای ارزیابی در پنج معیار اصلی شامل اعضای هیأت علمی در کلاس جهانی، برونداد در کلاس جهانی، پژوهشهای باکیفیت، تأثیر پژوهشی و همکاری بینالمللی دستهبندی شدهاند.
علویانمهر گفت: این پنج معیار در مجموع با ۹ شاخص مورد ارزیابی قرار میگیرند که از جمله آنها میتوان به برندگان جوایز بینالمللی، پژوهشگران پراستناد، سردبیران ارشد مجلات بینالمللی دانشگاهی، رهبری سازمانهای بینالمللی دانشگاهی، مقالات منتشرشده در نشریات برتر، جوایز دانشگاهی بینالمللی، مقالات نشریات Q1، تأثیر استنادی نرمالشده مقالات و مقالات دارای همکاری بینالمللی اشاره کرد.
وی ادامه داد: وزن هر یک از این شاخصها متناسب با رشته مورد ارزیابی متفاوت است و عملکرد دانشگاهها بر اساس مجموعه این معیارها محاسبه و رتبهبندی میشود.
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام خاطرنشان کرد: فهرست مجلات برتر، جوایز دانشگاهی بینالمللی و سازمانهای دانشگاهی کلیدی مورد استفاده در این رتبهبندی نیز بر اساس نظرسنجی تعالی تحصیلی (AES) انجامشده توسط رتبهبندی شانگهای تعیین میشود.
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