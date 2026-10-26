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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

انهدام باند سارقان منزل در کرج

انهدام باند سارقان منزل در کرج

کرج _ رئیس پلیس آگاهی البرز از دستگیری سه سارق منزل و یک مالخر با اعتراف به ۱۵ فقره سرقت و برآورد ۲۰۰ میلیارد ریال اموال مسروقه در کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت‌الله شجاعی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در نقاط مختلف کرج، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و هماهنگی قضایی، سه سارق و یک مالخر اموال مسروقه را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی البرز بیان کرد: سارقان در قالب یک تیم سه‌نفره و به‌صورت پیاده، در ساعات پایانی شب منازل خالی از سکنه را شناسایی و از آن‌ها سرقت می‌کردند.

سرهنگ شجاعی با اشاره به اعتراف متهمان به ۱۵ فقره سرقت منزل گفت: ارزش اموال مسروقه ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و تلاش برای شناسایی مالباختگان این پرونده ادامه دارد.

وی از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6990254

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