انهدام باند سارقان منزل در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت‌الله شجاعی اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در نقاط مختلف کرج، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و هماهنگی قضایی، سه سارق و یک مالخر اموال مسروقه را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی البرز بیان کرد: سارقان در قالب یک تیم سه‌نفره و به‌صورت پیاده، در ساعات پایانی شب منازل خالی از سکنه را شناسایی و از آن‌ها سرقت می‌کردند.

سرهنگ شجاعی با اشاره به اعتراف متهمان به ۱۵ فقره سرقت منزل گفت: ارزش اموال مسروقه ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و تلاش برای شناسایی مالباختگان این پرونده ادامه دارد.

وی از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.