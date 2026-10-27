معرفی ۵ ماده غذایی برتر برای جلوگیری از سنگ کلیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، این عارضه ممکن است به دلیل ژنتیک یا مشکلات سلامتی مانند دیابت، نقرس، عفونت‌های دستگاه ادراری، فشار خون بالا یا حتی کم‌آبی بدن باشد.

با این حال اقداماتی وجود دارد که می‌توانید برای جلوگیری از سنگ کلیه انجام دهید. اولین و مهمترین آنها نوشیدن مقدار زیادی آب است. مورد دیگر خوردن غذاهای خاصی است که محیطی را ایجاد می‌کنند که از تشکیل این سنگ‌ها در وهله اول جلوگیری می‌کند.

«رائدا گیوالا»، متخصص نفرولوژی، می‌گوید: «به طور کلی، یک رژیم غذایی غنی از سیترات، کم نمک و کم اگزالات بهترین راه برای جلوگیری از سنگ کلیه است.»

در ادامه به بهترین مواد خوراکی که برای جلوگیری از سنگ کلیه مناسب هستند اشاره می شود.

۱. ماست

شایع‌ترین نوع سنگ کلیه، سنگ‌های اگزالات کلسیمی نامیده می‌شوند. این سنگ‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که کلسیم با ماده‌ای کریستال‌ساز به نام اگزالات در ادرار مخلوط شود. اگرچه ممکن است دور از ذهن به نظر برسد، اما خوردن کلسیم بیشتر از غذاهای لبنی مانند ماست در واقع می‌تواند به جلوگیری از این سنگ‌ها کمک کند.

«جن هرناندز»، متخصص تغذیه کلیوی، می‌گوید: «کلسیم در معده به اگزالات متصل می‌شود که سپس از جذب اگزالات به خون و عبور آن از کلیه‌ها جلوگیری می‌کند.»

به همین دلیل است که گنجاندن سه وعده غذایی روزانه از غذاهای غنی از کلسیم، مانند ماست، در وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها، حرکت خوبی برای پیشگیری از سنگ کلیه است.

اگر در مورد مکمل‌های کلسیم کنجکاو هستید، تحقیقات نشان می‌دهد که این مکمل‌ها ممکن است در واقع باعث سنگ کلیه شوند. بنابراین، به جای آن، به غذاهای غنی از کلسیم روی بیاورید.

۲. کفیر

کفیر یکی دیگر از غذاهای سرشار از کلسیم است که ممکن است به محافظت در برابر سنگ کلیه کمک کند. به عنوان یک مزیت، سرشار از پروبیوتیک برای حمایت از سلامت روده است که به نوبه خود، ممکن است به طور غیرمستقیم از سنگ کلیه محافظت کند.

در واقع، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که میکروبیوم نامتعادل روده ممکن است احتمال ابتلا به سنگ کلیه را افزایش دهد.

«ملانی بتز»، متخصص تغذیه و متخصص در پیشگیری از سنگ کلیه، می‌گوید: «باکتری‌هایی که در روده‌های شما زندگی می‌کنند می‌توانند به کاهش جذب اگزالات و همچنین کاهش التهاب در کلیه‌های شما کمک کنند که ممکن است منجر به تشکیل سنگ کلیه شود.»

۳. پرتقال

مرکبات، مانند پرتقال، سرشار از یک ترکیب مفید به نام سیترات هستند. هرناندز توضیح می‌دهد که این ماده با کاهش pH ادرار، محیطی نامطلوب برای تشکیل سنگ کلیه ایجاد می‌کند.

با این حال، همه مرکبات به یک اندازه مؤثر نیستند. به عنوان مثال، یک مطالعه نشان داد که آب پرتقال و (به میزان کمتر) آب لیمو محافظت‌کننده بودند.

به طور شگفت‌انگیزی، آب گریپ فروت در واقع خطر سنگ کلیه را افزایش داد. آب پرتقال هر چقدر هم که مفید باشد، فاقد فیبر است، بنابراین به جای آن خوردن یک پرتقال کامل را در نظر بگیرید. بدین ترتیب شما سیترات به علاوه فیبر، یکی دیگر از مواد مغذی که می‌تواند به جلوگیری از سنگ کلیه کمک کند، دریافت خواهید کرد.

۴. سبزیجات

سبزیجات به افزودن فیبر به رژیم غذایی شما کمک می‌کنند. در حالی که فیبر ممکن است بیشتر به خاطر نقش آن در سلامت گوارش شناخته شده باشد، یکی از فواید فراوان فیبر، کاهش خطر سنگ کلیه است.

بتز می‌گوید: «یک مطالعه در سال ۲۰۲۴ نشان داد که به ازای هر ۵ گرم فیبری که می‌خورید، خطر ابتلا به سنگ کلیه ۱۰ درصد کاهش می یابد.»

اگرچه سبزیجات می‌توانند سرشار از اگزالات باشند، بتز و هرناندز می‌گویند که فواید آن معمولاً از خطرات آن بیشتر است. بتز می‌گوید: «میوه‌ها و سبزیجات به تعادل سطح اسید ادرار و افزایش سیترات ادرار کمک می‌کنند که می‌تواند به جلوگیری از سنگ کلیه کلسیمی کمک کند.»

به علاوه، تحقیقات نشان می‌دهد که الگوهای غذایی غنی از سبزیجات مانند رژیم غذایی مدیترانه‌ای با میزان پایین‌تر سنگ کلیه مرتبط هستند.

۵. نخود و عدس

بتز می‌گوید: «جایگزینی برخی از غذاهای پروتئینی گیاهی کامل به جای پروتئین‌های حیوانی مانند گوشت گاو، مرغ، ماهی و غذاهای دریایی نیز می‌تواند به جلوگیری از سنگ کلیه کمک کند.»

پروتئین‌های حیوانی معمولاً سرشار از ترکیباتی به نام پورین هستند که می‌توانند خطر سنگ کلیه را افزایش دهند. نخود می‌تواند به شما کمک کند تا بدون نیاز به تمام پورین‌ها، نیازهای پروتئینی خود را برآورده کنید. فیبر آنها همچنین به میکروبیوم روده شما کمک می‌کند و می‌تواند از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری کند.

به عنوان یک امتیاز، نخود نسبت به سایر حبوبات اگزالات کمتری دارد و این آن را به راهی عالی برای ترکیب پروتئین گیاهی تبدیل می‌کند. نخود تنها غذایی نیست که می‌تواند مصرف پروتئین گیاهی شما را افزایش دهد. عدس نیز می‌تواند کمک کند. این حبوبات کوچک سرشار از پروتئین گیاهی هستند اما پورین و اگزالات کمی دارند.

پیشگیری از سنگ کلیه فقط به آنچه می‌خورید مربوط نمی‌شود. نوشیدن مقدار زیادی آب بهترین کاری است که می‌توانید برای محافظت در برابر سنگ کلیه انجام دهید. با این حال، انواع مختلفی از سنگ کلیه وجود دارد، به این معنی که همیشه یک رژیم غذایی یکسان برای همه انواع سنگ کلیه وجود ندارد.