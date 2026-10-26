آشپزخانه مسجدی در کاشان آتش گرفت

روح‌الله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات حادثه آتش سوزی منزل در کاشان اظهار کرد: ساعت ۰۳:۱۸ بامداد، وقوع آتش‌سوزی در مسجدی واقع در محدوده میدان گاز به سازمان آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های دو ،شش و هشت برای مهار حریق و بررسی وضعیت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی شواهد اولیه حاکی از آن است که آتش‌سوزی احتمالاً از آشپزخانه موقت مسجد آغاز شده و یخچال موجود در این محل یکی از عوامل احتمالی شروع حریق بوده است. در جریان این حادثه، تمامی وسایل موجود در آشپزخانه دچار آتش‌سوزی شدند و دود ناشی از حریق، بخش‌های مختلف مسجد را با دودگرفتگی شدید مواجه کرد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان با اشاره به فاصله زمانی میان شروع آتش‌سوزی و اعلام حادثه به آتش‌نشانی تصریح کرد: تأخیر در اطلاع‌رسانی می‌تواند فرصت بیشتری برای گسترش آتش و انتشار دود فراهم کند و موجب افزایش خسارات شود. علت قطعی حادثه نیز پس از انجام بررسی‌های کارشناسی مشخص خواهد شد.

بازدیدهای سالیانه آتش‌نشانی از مساجد؛ توصیه‌هایی که نباید نادیده گرفته شوند

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این سازمان در زمینه ارتقای ایمنی اماکن مذهبی ابراز کرد: سازمان آتش‌نشانی به‌صورت سالیانه از مساجد بازدید می‌کند و در این بازدیدها، موارد ناایمن شناسایی شده و دستورالعمل‌ها و توصیه‌های لازم برای رفع نواقص و پیشگیری از حوادث احتمالی ارائه می‌شود.

فدائی با ابراز تأسف از بی‌توجهی برخی متولیان مساجد به موضوع ایمنی افزود: با وجود بازدیدهای انجام‌شده و ضرورت پیگیری نواقص شناسایی‌شده، متأسفانه تعداد قابل‌توجهی از متولیان برای دریافت دستورالعمل‌های ایمنی و پیگیری رفع معایب و موارد ناایمن به سازمان آتش‌نشانی مراجعه نکرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند روند ایمن‌سازی این اماکن را با مشکل مواجه کند.

وی تأکید کرد: ایمنی مساجد و اماکن مذهبی موضوعی نیست که بتوان آن را به تعویق انداخت یا نادیده گرفت. حضور روزانه نمازگزاران، برگزاری مراسم مذهبی و استفاده از تجهیزات برقی و آشپزخانه‌ها، ضرورت توجه جدی به الزامات ایمنی را دوچندان می‌کند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان در پایان با تأکید بر لزوم همکاری متولیان مساجد با سازمان آتش‌نشانی خاطرنشان کرد: بررسی مستمر سیم‌کشی و تجهیزات برقی، اطمینان از سلامت وسایل برقی، رعایت اصول ایمنی در ساخت‌وساز و تجهیز اماکن به خاموش‌کننده‌های مناسب و در دسترس، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند خطر وقوع و گسترش حوادث مشابه را کاهش دهد. انتظار می‌رود متولیان مساجد با مراجعه به سازمان آتش‌نشانی، دستورالعمل‌های مربوطه را دریافت کرده و نسبت به رفع نواقص و ناایمنی‌های اعلام‌شده اقدام کنند تا از بروز حوادث تلخ و خسارات احتمالی جلوگیری شود.