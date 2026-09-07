روحالله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه آتش سوزی در کارگاه خیاطی واقع در فاز ۲ ناجی آباد کاشان در ساعت ۱۴:۲۹ دوشنبه به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان اعلام شد که بلافاصله آتشنشانان ایستگاههای دو و شش به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: حریق در بخش کارگاه خیاطی یک منزل مسکونی رخ داده بود که آتشنشانان پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و از سرایت آتش به سایر قسمتهای منزل جلوگیری کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی کاشان ابراز کرد: اگرچه از گسترش آتش جلوگیری شد، اما به دلیل حریق ایجادشده، بخشهایی از منزل دچار دودگرفتگی شده بود که اقدامات لازم برای ایمنسازی و تخلیه دود نیز انجام شد.
وی با اشاره به بررسیهای اولیه کارشناسان گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد حریق از دستگاه اتو موجود در کارگاه خیاطی آغاز شده است، با این حال علت دقیق وقوع حادثه پس از بررسیهای تخصصی توسط کارشناسان کمیته علتیابی حریق سازمان آتشنشانی مشخص و اعلام خواهد شد.
فدائی در پایان بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از تجهیزات برقی، بهویژه دستگاههای حرارتی مانند اتو، تأکید کرد و از شهروندان خواست هنگام ترک محل کار یا منزل، از خاموش بودن تجهیزات برقی اطمینان حاصل کنند.
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