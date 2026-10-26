مصرف روزانه گاز البرز به ۲۹.۳ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حسینی، مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، در جمع جوانان نسل Z استان، با هشدار نسبت به تشدید ناترازی گاز در زمستان پیش‌رو گفت: کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی می‌تواند میزان محدودیت صنایع استان را از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش دهد و زمینه تأمین پایدار انرژی را فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: تأمین انرژی یکی از چالش‌های مهم جهان است و اگر مصرف در کشور به‌درستی مدیریت نشود، منابع ارزشمند انرژی به مسئله‌ای جدی برای اقتصاد و تولید تبدیل خواهند شد.

وی با اشاره به ناترازی گاز در سال‌های گذشته افزود: این مسئله در زمستان‌ها با محدودیت گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها مدیریت می‌شد، اما تداوم این روند نشان داد که ناترازی به یک مشکل مزمن تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت گاز البرز با بیان اینکه در سال‌های گذشته میزان ناترازی گاز کشور در روزهای سرد به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسید، گفت: برای تأمین گاز بخش خانگی، محدودیت‌هایی برای صنایع اعمال می‌شد که این موضوع بر تولید و فعالیت واحدهای صنعتی اثر می‌گذاشت.

آسیب به پالایشگاه‌ها، ناترازی را تشدید کرد

حسینی با اشاره به آسیب‌دیدن چهار پالایشگاه مهم کشور در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر بیان کرد: این حملات موجب توقف تولید حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز در روز شد و فشار بیشتری بر تراز تولید و مصرف گاز کشور وارد کرد.

وی ادامه داد: با تلاش مجموعه شرکت ملی گاز ایران و اقدامات انجام‌شده در بخش‌های پالایش و تولید، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ازدست‌رفته به چرخه تولید بازگشته است، اما همچنان حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت تولید پیشین جبران نشده است.

مدیرعامل شرکت گاز البرز با اشاره به پیش‌بینی‌های اولیه درباره احتمال بروز تنش گازی در ۱۱ استان کشور گفت: با اقدامات فنی و پیگیری‌های انجام‌شده، تعداد استان‌های در معرض تنش گازی به سه استان کاهش یافته است.

حسینی تأکید کرد: با توجه به احتمال افت فشار یا کمبود گاز در برخی استان‌ها، همه مردم و دستگاه‌های مسئول باید با نگاهی ملی برای عبور از زمستان پیش‌رو همکاری کنند تا هیچ هم‌وطنی با کمبود گاز مواجه نشود.

وی شدت بالای مصرف انرژی را از عوامل اصلی ناترازی دانست و افزود: برای تولید یک واحد ثروت در ایران، انرژی زیادی مصرف می‌شود و عواملی مانند فناوری‌های انرژی‌بر، ضعف نظارت بر رعایت استانداردها، پایین‌بودن قیمت انرژی و نبود تنظیم‌گری مؤثر در این زمینه نقش دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به نقش قیمت انرژی در رفتار مصرف‌کنندگان اظهار کرد: زمانی که هزینه مصرف انرژی پایین باشد، ممکن است صنایع انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات کم‌مصرف و بهینه‌سازی خطوط تولید نداشته باشند.

حسینی با بیان اینکه فرهنگ مصرف انرژی در بخش خانگی نیز نیازمند اصلاح است، گفت: استفاده نامناسب از وسایل گرمایشی، گرم‌کردن بیش از حد ساختمان‌ها، ضعف عایق‌بندی و هدررفت حرارت از جمله عواملی هستند که مصرف گاز را افزایش می‌دهند.

وی اضافه کرد: در برخی ساختمان‌ها، رعایت‌نشدن استانداردهای عایق حرارتی و استفاده از تجهیزات گرمایشی کم‌بازده موجب اتلاف انرژی می‌شود؛ درحالی‌که با اصلاح رفتار مصرفی و بهبود وضعیت ساختمان‌ها می‌توان بدون کاهش آسایش خانوارها، مصرف را مدیریت کرد.

مصرف گاز خانگی در البرز؛ ۴۵ درصد از کل مصرف استان

مدیرعامل شرکت گاز البرز با اشاره به مصرف سالانه حدود ۶ میلیارد مترمکعب گاز در استان گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده برای سال گذشته، حدود ۴۵ درصد گاز مصرفی البرز در بخش خانگی، ۳۵ درصد در نیروگاه‌ها و حدود ۱۸ درصد در بخش صنعت مصرف شده است.

حسینی با اشاره به اوج مصرف گاز در روزهای سرد سال افزود: در دوم بهمن سال گذشته، مصرف روزانه گاز استان به حدود ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب رسید که حدود ۸۰ درصد آن در بخش خانگی مصرف شد.

وی ادامه داد: اگر میزان مصرف در روزهای اوج زمستان امسال نیز در همین سطح باقی بماند، تأمین گاز مورد نیاز مشترکان خانگی می‌تواند مستلزم اعمال محدودیت گسترده برای صنایع استان باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز تصریح کرد: برآوردهای ارائه‌شده نشان می‌دهد در صورت تداوم الگوی مصرف فعلی، ممکن است برای تأمین گاز بخش خانگی با محدودیت حدود ۷۵ درصدی مصرف گاز صنایع مواجه شویم.

کاهش ۲۰ درصدی مصرف، محدودیت صنایع را به ۲۵ درصد می‌رساند

حسینی با تأکید بر تأثیر همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: اگر مشترکان خانگی بتوانند مصرف گاز خود را ۱۰ درصد کاهش دهند، میزان محدودیت صنایع از حدود ۷۵ درصد به ۵۰ درصد می‌رسد؛ کاهش ۲۰ درصدی مصرف نیز می‌تواند این محدودیت را به حدود ۲۵ درصد کاهش دهد.

وی افزود: بخش خانگی با اصلاح چند عادت ساده و بدون نیاز به هزینه‌های سنگین می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه گاز ایفا کند. این همکاری علاوه بر کمک به تأمین گاز خانوارها، امکان تداوم فعالیت صنایع و حفظ ظرفیت تولید و اشتغال را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به ضرورت نگاه ملی به مسئله ناترازی گفت: مدیریت مصرف تنها به یک استان محدود نیست و کاهش مصرف در مناطق مختلف کشور می‌تواند به تأمین پایدار گاز برای استان‌هایی که در معرض افت فشار قرار دارند کمک کند.

بهینه‌سازی رایگان موتورخانه‌ها

حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش مصرف انرژی اظهار کرد: بهینه‌سازی موتورخانه‌ها از جمله برنامه‌های شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی برای کاهش مصرف گاز است.

وی افزود: اجرای اقدامات بهینه‌سازی در موتورخانه‌ها می‌تواند مصرف گاز این تجهیزات را حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد و به همین دلیل، این برنامه به‌صورت رایگان برای مشمولان اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز همچنین بر ضرورت توجه به استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها، صنایع و تجهیزات گرمایشی تأکید کرد و خواستار مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی در اصلاح الگوی مصرف شد.

نسل Z؛ حلقه اثرگذار در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش جوانان و فعالان رسانه‌ای در اصلاح فرهنگ مصرف انرژی گفت: نسل جوان به دلیل پویایی، جست‌وجوگری و حضور مؤثر در جامعه می‌تواند پیام‌های مرتبط با مدیریت مصرف را به شیوه‌ای اثرگذار به خانواده‌ها و دیگر گروه‌های اجتماعی منتقل کند.

وی افزود: انتظار می‌رود جوانان با مطالعه و جست‌وجوی بیشتر درباره وضعیت انرژی کشور، اطلاعات دقیق و قابل اتکا را از مسیرهای ارتباطی خود در اختیار مردم قرار دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز تأکید کرد: افزایش تولید به‌تنهایی راه‌حل پایدار ناترازی نیست؛ زیرا انرژی مصرف‌نشده می‌تواند به‌جای سوختن در مصارف غیرضروری، در بخش‌های مولد اقتصاد به کار گرفته شود و زمینه افزایش تولید، ایجاد ثروت و اشتغال را فراهم کند.

حسینی خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف، رعایت استانداردهای انرژی و مشارکت همگانی می‌تواند تهدید ناترازی را به فرصتی برای افزایش بهره‌وری و استفاده بهتر از منابع ملی تبدیل کند.