به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پیگیری مطالبات فرهنگی و هنری شهرستان گلپایگان و بررسی راهکارهای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، سید مسعود خاتمی، نماینده مردم شهرستان‌های گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، به همراه علی‌اکبر رضایی، فرماندار گلپایگان و سورناز شادی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صبح سه شنبه با سیدعباس صالح شریعتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیدار و گفت‌وگو کردند.

علی‌اکبر رضایی، فرماندار گلپایگان، اظهار کرد: مهم‌ترین مسائل و نیازهای فرهنگی و هنری شهرستان، به‌ویژه کمبودها و مشکلات موجود در حوزه تجهیزات و زیرساخت‌های فرهنگی و همچنین ضرورت تسریع در اقدامات مربوط به راه‌اندازی سینما و مجتمع فرهنگی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بر ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنرمندان و فراهم‌کردن زمینه دسترسی بیشتر شهروندان به امکانات و رویدادهای فرهنگی تأکید شد.

فرماندار گلپایگان خاطرنشان کرد: در این دیدار، مسائل، نیازهای موجود مطرح شد وخواستار توجه و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رفع موانع و تسریع در روند توسعه امکانات فرهنگی شهرستان شدند.

وی گفت: این دیدار در راستای ارتقای سطح فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی شهروندان از امکانات فرهنگی و هنری انجام شد.