کشف ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در دامغان؛ ۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب شامگاه دوشنبه در انجام ماموریت پلیسی در دامغان اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه سرکویر هنگام کنترل خودروهای عبوری به چهار دستگاه نیسان مشکوک شدند.
وی با تاکید به اینکه برای بررسی بیشتر خودروها متوقف شدند، اضافه کرد: نتیجه بازرسی حمل سوخت فاقد مجوزهای حمل و نقل و به صورت قاچاق بوده است.
فرمانده انتظامی دامغان توضیح داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی و بازرسی از خودروها، پنج هزار و ۶۴۰ لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی کشف کردند.
عرب با اشاره به توقیف چهار دستگاه خودرو در این رابطه یادآور شد: چهار متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
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