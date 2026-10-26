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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱

کشف ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در دامغان؛ ۴ نفر دستگیر شدند

کشف ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در دامغان؛ ۴ نفر دستگیر شدند

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از کشف پنج هزار و ۶۴۰ لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا چهار خودروی نیسان توقیف و رانندگان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب شامگاه دوشنبه در انجام ماموریت پلیسی در دامغان اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه سرکویر هنگام کنترل خودروهای عبوری به چهار دستگاه نیسان مشکوک شدند.

وی با تاکید به اینکه برای بررسی بیشتر خودروها متوقف شدند، اضافه کرد: نتیجه بازرسی حمل سوخت فاقد مجوزهای حمل و نقل و به صورت قاچاق بوده است.

فرمانده انتظامی دامغان توضیح داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی و بازرسی از خودروها، پنج هزار و ۶۴۰ لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

عرب با اشاره به توقیف چهار دستگاه خودرو در این رابطه یادآور شد: چهار متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6990898

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