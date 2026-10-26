به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد فرزبود اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش احساس امنیت شهروندان و پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز، طرح تشدید فعالیت‌های انتظامی و جمع‌آوری معتادان متجاهر طی هفته گذشته در شهرستان کردکوی اجرا شد.

وی افزود: در جریان عملیات‌های انجام‌شده، سه خرده‌فروش و توزیع‌کننده مواد مخدر دستگیر و ۱۱ معتاد متجاهر نیز از سطح شهر جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی کردکوی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، مقداری انواع مواد مخدر و همچنین ابزار و ادوات مرتبط با استعمال و توزین مواد مخدر کشف شد.

فرزبود با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: پاکسازی مناطق آلوده و جرم‌خیز با هدف افزایش امنیت عمومی و جلب رضایت شهروندان در دستور کار پلیس قرار دارد و این طرح‌ها در ادامه نیز اجرا خواهد شد.

وی از شهروندان خواست با همکاری و ارائه گزارش‌های مرتبط به پلیس، در اجرای مؤثر طرح‌های انتظامی و ارتقای امنیت اجتماعی مشارکت کنند.