وجود ۴۳۰ فضای ورزشی در شهرستان ایلام

سعید خسروی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتخارات اخیر ورزشکاران استان اظهار کرد: شمس‌الدین بهادریان در رقابت‌های پارا سنگ‌نوردی قهرمانی کشور مقام نخست را کسب کرد و تیم بسکتبال با ویلچر ایران با درخشش امیررضا احمدی، مدال نقره پار آسیایی ناگویا را از آن خود کرد.

وی با اشاره به موفقیت تیم‌های تیمی افزود: باشگاه قهرمان ایلام در فینال لیگ منطقه‌ای تکواندو مقام سوم را کسب کرد و تیم فوتبال نوجوانان ارغوان ایلام با شکست نفت اهواز در جایگاه دوم لیگ برتر کشور قرار گرفت تا هفته آینده در یک دیدار حساس به میدان برود.

این مسئول با اشاره به عملکرد تیم‌های بانوان و بزرگسالان تصریح کرد: تیم بانوان پالایش گاز ایلام نخستین امتیاز خود را در لیگ برتر کسب کرد و تیم نفت و گاز غرب ایلام نیز در هفته اول لیگ دسته دو، حریف قدرتمند خود رخش خودرو را در تبریز با نتیجه یک بر صفر شکست داد تا گامی مهم در مسیر صعود به لیگ یک بردارد.

خسروی‌نژاد با اشاره به آمار جامعه ورزشی شهرستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۸ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در شهرستان ایلام فعالیت می‌کنند و در مجموع ۴۳۰ مکان ورزشی شامل پارک‌ها، بوستان‌ها و سالن‌های دولتی و خصوصی برای فعالیت‌های حرفه‌ای و همگانی در اختیار مردم قرار دارد.

وی با اشاره به چالش‌های زیرساختی موجود بیان کرد: استادیوم شهید پهلوان تختی روزانه میزبان دو تا سه هزار نفر است و به دلیل وجود تنها یک پیست، هم ورزشکاران حرفه‌ای و هم عموم مردم برای استفاده از آن با محدودیت و تداخل برنامه‌ها مواجه می‌شوند.

رئیس اداره ورزش و جوانان ایلام در پایان تاکید کرد: برای رفع این مشکل، نیازمند احداث یک پارک عمومی و تخصصی ورزشی در مرکز استان هستیم تا با فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، بار فنی و علمی فعالیت‌های ورزشی افزایش یابد و مردم با خیال راحت از امکانات بهره‌مند شوند.