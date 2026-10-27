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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

دوچرخه‌سواری باید به بخشی از سبک زندگی مردم تبدیل شود

دوچرخه‌سواری باید به بخشی از سبک زندگی مردم تبدیل شود

قزوین- مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، باید به سمت سبک زندگی مبتنی بر تحرک حرکت کنیم و زمینه استفاده عمومی از دوچرخه را فراهم سازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر علیشائی پیش از ظهر سه‌شنبه در مجمع سالانه هیئت دوچرخه‌سواری استان قزوین، با قدردانی از تلاش‌های ارکان هیئت و فعالان این رشته ورزشی اظهار کرد: مدیریت هیئت دوچرخه‌سواری استان، مدیریتی برنامه‌محور و رو به جلو است و برای مأموریت‌های خود در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی برنامه دارد.

وی با اشاره به عملکرد دوچرخه‌سواری استان در بخش قهرمانی افزود: خوشبختانه در این حوزه موفقیت‌هایی به دست آمده و ظرفیت‌های مناسبی از جمله ورزشکاران، مربیان و حامیان وجود دارد که می‌توان با حمایت و برنامه‌ریزی بیشتر، مسیر پیشرفت این رشته را ادامه داد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین همچنین بر ضرورت تفکیک فعالیت‌های رسمی ورزشی از دوچرخه‌سواری تفریحی و گروهی تأکید کرد و گفت: رویدادهای رسمی دوچرخه‌سواری با هماهنگی متولیان مربوطه برگزار می‌شوند، اما افرادی که خارج از چارچوب هیئت و بدون هماهنگی در گروه‌های دوچرخه‌سواری فعالیت می‌کنند، لزوماً ارتباط سازمانی با این مجموعه ندارند. بنابراین، باید در معرفی مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی درباره فعالیت‌های مختلف این حوزه، تفکیک روشنی وجود داشته باشد.

علیشائی در ادامه، توسعه دوچرخه‌سواری همگانی را ضرورتی برای آینده جامعه دانست و تصریح کرد: استفاده از دوچرخه می‌تواند به ارتقای تحرک عمومی و اصلاح سبک زندگی کمک کند و هرچه فرهنگ استفاده از این وسیله در جامعه گسترش یابد، دستیابی به این هدف نیز آسان‌تر خواهد شد.

وی همچنین پیشنهاد کرد با همکاری مجموعه گردشگری استان، ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری قزوین برای طراحی مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به ظرفیت بافت تاریخی شهر قزوین خاطرنشان کرد: می‌توان با تعریف مسیرهای گردشگری دوچرخه‌محور، از جمله مسیرهایی با آغاز از محدوده دروازه تهران، زمینه تجربه متفاوتی برای گردشگران فراهم کرد. تحقق این طرح نیازمند هماهنگی با مجموعه گردشگری و شهرداری است و می‌تواند به‌عنوان یکی از برنامه‌های نوآورانه در توسعه گردشگری شهری دنبال شود.

کد مطلب 6991540

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