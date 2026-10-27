به گزارش خبرنگار مهر، مظفر علیشائی پیش از ظهر سه‌شنبه در مجمع سالانه هیئت دوچرخه‌سواری استان قزوین، با قدردانی از تلاش‌های ارکان هیئت و فعالان این رشته ورزشی اظهار کرد: مدیریت هیئت دوچرخه‌سواری استان، مدیریتی برنامه‌محور و رو به جلو است و برای مأموریت‌های خود در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی برنامه دارد.

وی با اشاره به عملکرد دوچرخه‌سواری استان در بخش قهرمانی افزود: خوشبختانه در این حوزه موفقیت‌هایی به دست آمده و ظرفیت‌های مناسبی از جمله ورزشکاران، مربیان و حامیان وجود دارد که می‌توان با حمایت و برنامه‌ریزی بیشتر، مسیر پیشرفت این رشته را ادامه داد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین همچنین بر ضرورت تفکیک فعالیت‌های رسمی ورزشی از دوچرخه‌سواری تفریحی و گروهی تأکید کرد و گفت: رویدادهای رسمی دوچرخه‌سواری با هماهنگی متولیان مربوطه برگزار می‌شوند، اما افرادی که خارج از چارچوب هیئت و بدون هماهنگی در گروه‌های دوچرخه‌سواری فعالیت می‌کنند، لزوماً ارتباط سازمانی با این مجموعه ندارند. بنابراین، باید در معرفی مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی درباره فعالیت‌های مختلف این حوزه، تفکیک روشنی وجود داشته باشد.

علیشائی در ادامه، توسعه دوچرخه‌سواری همگانی را ضرورتی برای آینده جامعه دانست و تصریح کرد: استفاده از دوچرخه می‌تواند به ارتقای تحرک عمومی و اصلاح سبک زندگی کمک کند و هرچه فرهنگ استفاده از این وسیله در جامعه گسترش یابد، دستیابی به این هدف نیز آسان‌تر خواهد شد.

وی همچنین پیشنهاد کرد با همکاری مجموعه گردشگری استان، ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری قزوین برای طراحی مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به ظرفیت بافت تاریخی شهر قزوین خاطرنشان کرد: می‌توان با تعریف مسیرهای گردشگری دوچرخه‌محور، از جمله مسیرهایی با آغاز از محدوده دروازه تهران، زمینه تجربه متفاوتی برای گردشگران فراهم کرد. تحقق این طرح نیازمند هماهنگی با مجموعه گردشگری و شهرداری است و می‌تواند به‌عنوان یکی از برنامه‌های نوآورانه در توسعه گردشگری شهری دنبال شود.