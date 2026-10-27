به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، بنابراین، متقاضیان در منطقه چالوس و حومه می‌توانند از خدمات جامع فروش محصولات سواری و خدمات پس از فروش بهره‌مند شوند.

با افزوده شدن این مرکز، شمار عاملیت‌های مجاز بهمن موتور در سراسر کشور به بیش از ۸۰ نمایندگی رسید. فهرست کامل و به‌روز این مراکز در وب‌سایت رسمی شرکت به نشانی bahman.ir در دسترس است.

پیشتازی گروه بهمن در رضایتمندی مشتریان

این توسعه شبکه در حالی رقم می‌خورد که بر اساس آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) در خصوص ارزیابی خدمات فروش خودروسازان در سال ۱۴۰۴، گروه بهمن موفق شد جایگاه نخست را در میان شرکت‌های فعال صنعت خودرو (سبک و سنگین) از آن خود کند.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد شرکت بهمن‌ موتور در حوزه خودروهای سبک، ۱۲ امتیاز بالاتر از میانگین صنعت ایستاده است؛ موفقیتی که گواهی بر نظارت مستمر و سخت‌گیری این شرکت در رعایت دقیق استانداردها توسط شبکه عاملیت‌ها است.

شایان ذکر است عاملیت فقیه عبداللهی واقع در کمربندی چالوس به تنکابن، از ابتدای آبان ماه ۱۴۰۵ به‌طور رسمی آماده خدمت‌رسانی به مشتریان و عموم متقاضیان است.

