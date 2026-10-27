ابراهیم توکل در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای خدمت‌رسانی به مناطق محروم و حمایت از معیشت خانوارهای عشایری، اردوی جهادی دستگاه‌های خدمات‌رسان با محوریت بسیج جامعه عشایری استان کهگیلویه‌وبویراحمد در منطقه عشایری تنگ تاک جلیل از بخش سپیدار شهرستان بویراحمد برگزار شد.

وی افزود: این رزمایش یک‌روزه با هدف ارتقای سطح خدمات عمرانی، بهداشتی و زیرساختی در مناطق عشایری برگزار شد و اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد نیز با اعزام اکیپ‌های تخصصی و عملیاتی، در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مشارکت کرد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این رزمایش گفت: در راستای ارتقای سلامت دام، پیشگیری از بیماری‌های واگیر و کمک به تأمین امنیت غذایی، تیم‌های واکسیناسیون و سمپاشی اماکن دامی در منطقه حضور یافتند و خدمات تخصصی دامپزشکی را به عشایر ارائه کردند.

توکل ادامه داد: در جریان این اردوی جهادی، ۷۰۰ رأس دام سبک علیه بیماری‌های تب برفکی و بروسلوز ایمن‌سازی شدند و ۵۰ رأس دام نیز با هدف پایش وضعیت سلامت و شناسایی مشکلات احتمالی، مورد معاینه و ارزیابی بالینی قرار گرفتند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از اقتصاد خانوارهای عشایری بیان کرد: در کنار اقدامات پیشگیرانه و درمانی، بسته‌های دارویی و سموم دامپزشکی مورد نیاز نیز برای کمک به کاهش هزینه‌های نگهداری و درمان دام در اختیار خانواده‌های عشایری منطقه قرار گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد با تأکید بر اهمیت تداوم خدمات‌رسانی به مناطق عشایری خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه‌ها در قالب همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و با هدف تسهیل دسترسی عشایر به خدمات بهداشتی و دامپزشکی و کاهش فاصله خدمات‌رسانی میان مناطق شهری، روستایی و عشایری دنبال می‌شود.