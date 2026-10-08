خدمات رایگان دامپزشکی به دامداران دشت آهو بهمئی رسید

محمدرضا علی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی در منطقه دشت آهو شهرستان بهمئی، اظهار کرد: همزمان با هفته دامپزشکی و با هدف صیانت از سرمایه‌های دامی، ارتقای بهداشت عمومی و حمایت از دامداران مناطق کمتر برخوردار، اردوی جهادی یک‌روزه دامپزشکی در این منطقه صعب‌العبور برگزار شد.

وی افزود: این اردو با حضور کارشناسان و تیم‌های عملیاتی اداره دامپزشکی شهرستان بهمئی و با هدف ارائه خدمات تخصصی به دامداران و روستاییان منطقه دشت آهو انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بهمئی تصریح کرد: در این اردوی جهادی، با استفاده از ظرفیت و توان حداکثری نیروهای دامپزشکی، خدمات متنوع بهداشتی، درمانی و پیشگیرانه به دامداران ارائه شد.

علی‌پور ادامه داد: واکسیناسیون رایگان دام‌ها علیه بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، معاینه و ویزیت رایگان دام‌های بیمار و سمپاشی اماکن دامی و جایگاه‌های نگهداری دام برای مقابله با انگل‌های خارجی از جمله خدمات ارائه‌شده در این برنامه بود.

وی با بیان اینکه پیشگیری از بیماری‌های دامی از مهم‌ترین وظایف دامپزشکی است، گفت: واکسیناسیون و اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی در حفظ سلامت دام‌ها، کاهش تلفات و جلوگیری از وارد شدن خسارت اقتصادی به دامداران دارد.

آموزش دامداران در کنار خدمات درمانی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بهمئی با تأکید بر اینکه ارائه خدمات درمانی به تنهایی برای کنترل بیماری‌ها کافی نیست، اظهار کرد: بخش آموزشی نیز در کنار خدمات بهداشتی و درمانی این اردوی جهادی مورد توجه قرار گرفت.

علی‌پور گفت: تیم آموزشی دامپزشکی با حضور در میان دامداران و روستاییان منطقه، آموزش‌های ترویجی کوتاه‌مدتی را با هدف افزایش سطح آگاهی و سواد بهداشتی آنان ارائه کرد.

وی افزود: آشنایی دامداران با بیماری‌های نوپدید، رعایت موازین بهداشتی هنگام مواجهه با دام و اماکن دامی و توجه به چرخه تولید و مصرف فرآورده‌های خام دامی از مهم‌ترین محورهای این آموزش‌ها بود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بهمئی تصریح کرد: افزایش آگاهی دامداران و روستاییان می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های دامی و به‌ویژه بیماری‌های مشترک بین انسان و دام داشته باشد.

وی ادامه داد: دامداران باید نسبت به علائم بیماری‌ها، اصول صحیح نگهداری دام، رعایت بهداشت جایگاه دام و نحوه صحیح برخورد با فرآورده‌های خام دامی توجه بیشتری داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به کارشناسان دامپزشکی اطلاع دهند.

صیانت از سرمایه دامی؛ اولویت دامپزشکی بهمئی

علی‌پور با اشاره به اهمیت دامداری در معیشت روستاییان و عشایر شهرستان بهمئی، اظهار کرد: سرمایه دامی بخش مهمی از دارایی و منبع درآمد خانوارهای دامدار را تشکیل می‌دهد و صیانت از این سرمایه نیازمند اقدامات مستمر پیشگیرانه و درمانی است.

وی گفت: هرگونه بیماری و تلفات دامی علاوه بر آسیب به تولید، می‌تواند خسارت اقتصادی مستقیمی به دامداران وارد کند؛ بنابراین تلاش مجموعه دامپزشکی بر این است که با واکسیناسیون، درمان، سمپاشی و آموزش، از بروز و گسترش بیماری‌ها جلوگیری شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بهمئی افزود: حضور میدانی در مناطق کم‌برخوردار و صعب‌العبور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا دامداران این مناطق نیز باید همانند سایر نقاط شهرستان به خدمات تخصصی دامپزشکی دسترسی داشته باشند.

تداوم خدمت‌رسانی جهادی در مناطق محروم

علی‌پور با بیان اینکه محرومیت‌زدایی یکی از اولویت‌های اداره دامپزشکی شهرستان بهمئی است، خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به جامعه روستایی و عشایری تنها به برگزاری یک اردو محدود نمی‌شود و این روند در سایر نقاط شهرستان نیز ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: سلامت جامعه روستایی و عشایری به عنوان یکی از ارکان تولید در شهرستان بهمئی، برای مجموعه دامپزشکی اهمیت ویژه‌ای دارد و تلاش شبانه‌روزی همکاران با هدف حفظ سلامت دام‌ها، کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری اقتصادی دامداران انجام می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بهمئی در پایان گفت: ارائه خدمات رایگان در مناطق کمتر برخوردار، افزایش پوشش اقدامات پیشگیرانه و ارتقای سواد بهداشتی دامداران از برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود و خدمت‌رسانی دامپزشکی در مناطق مختلف شهرستان بهمئی با قوت ادامه خواهد داشت.