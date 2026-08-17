ارائه بیش از ۸۰۰ خدمت تخصصی و رایگان دامپزشکی به عشایر زنگوای بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم چهارلنگ از اجرای اردوی جهادی دامپزشکی در منطقه عشایری زنگوا از توابع شهرستان بویراحمد و ارائه بیش از ۸۰۰ خدمت تخصصی و رایگان به دامداران این منطقه خبر داد و اظهار کرد: هدف از اجرای این اردوی جهادی ارتقای سطح سلامت دام، حمایت از معیشت دامداران، کاهش هزینه‌های تولید و پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک میان انسان و دام است.

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد، افزود: در این طرح، تیم کارشناسی دامپزشکی شهرستان بویراحمد با حضور در منطقه محروم و عشایری زنگوا، مجموعه‌ای از خدمات درمانی، پیشگیرانه و آموزشی را به دامداران ارائه کرد.

وی بیان کرد: واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری‌های آبله و شاربن، ایمن‌سازی سگ‌های گله علیه بیماری هاری، معاینه و ویزیت دام‌ها و اهدای بسته‌های دارویی دامی از جمله خدمات ارائه‌شده در این اردوی جهادی بود.

چهارلنگ با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه زنگوا و محدودیت دسترسی به مراکز خدمات‌رسانی، گفت: این منطقه به دلیل شرایط خاص خود نیازمند توجه و مداخلات ویژه است و تلاش شد با حضور مستقیم کارشناسان دامپزشکی در میان دامداران، بخشی از مشکلات آنها در زمینه سلامت دام و پیشگیری از بیماری‌ها برطرف شود.

وی کاهش بار اقتصادی ناشی از بیماری و تلفات دام را از دیگر اهداف این طرح دانست و افزود: حفظ سلامت دام‌ها نقش مهمی در پایداری تولید و تأمین معیشت خانوارهای دامدار دارد و ارائه خدمات رایگان دامپزشکی می‌تواند از تحمیل هزینه‌های اضافی به تولیدکنندگان جلوگیری کند.

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد، تأکید کرد: اقدامات دامپزشکی در مناطق محروم تنها به حمایت از دامداران محدود نمی‌شود، بلکه با پایش و کنترل بیماری‌های دامی، نقش مستقیمی در تأمین امنیت غذایی و حفظ سلامت عمومی جامعه دارد.

وی ادامه داد: اجرای اردوهای جهادی بخشی از برنامه‌های راهبردی دامپزشکی در قالب قرارگاه نهادی جهادی سازمان دامپزشکی کشور است که با هدف پوشش حداکثری خدمات تخصصی در مناطق محروم و کم‌برخوردار اجرا می‌شود.

چهارلنگ بیان کرد: تلاش می‌شود این اردوها در سایر نقاط استان نیز با تمرکز بر مناطق دارای ظرفیت بالای تولید محصولات دامی و در عین حال محروم از خدمات، تداوم داشته باشد.

وی آموزش دامداران را یکی دیگر از محورهای این اردوی جهادی عنوان کرد و گفت: در کنار خدمات درمانی و پیشگیرانه، آموزش درباره بیماری‌های مشترک میان انسان و دام و رعایت اصول بهداشتی در تولید و نگهداری فرآورده‌های خام دامی به دامداران ارائه شد تا زمینه ارتقای پایدار سلامت دام و پیشگیری از بیماری‌ها فراهم شود.