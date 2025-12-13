به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی ظهر شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از اجرای عملیات روکش آسفالت در ۵۹ کیلومتر راههای روستایی استان خبر داد و اظهار داشت: این پروژه طی بازه سه ماه گذشته به انجام رسیده است.
وی هدف اجرای طرح را ارتقای سطح ایمنی و کیفیت شبکه راههای روستایی استان قلمداد کرد و ادامه داد: رویکرد اصلی پروژه افزایش رضایت کاربران جادهای است.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان بهسازی مسیرهای روستایی را در اولویت کاری دانست و اضافه کرد: برای این پروژه ۵۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
موسوی تصریح کرد: عملیات روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل در ۴۵ کیلومتر راههای روستایی سمنان، گرمسار و آرادان انجام گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه شرایط فنی و وضعیت مسیر تعیین کننده نوع آسفالت بوده است، ادامه داد: ۱۴ کیلومتر دیگر راههای روستایی شهرستانهای دامغان و سمنان عملیات روکش آسفالت گرم بوده است.
