  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

اجرای روکش آسفالت ۵۹ کیلومتر از راه‌های روستایی سمنان طی سه ماه

سمنان- معاون فنی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان از اجرای عملیات روکش آسفالت در ۵۹ کیلومتر از محورهای روستایی استان در سه ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی ظهر شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از اجرای عملیات روکش آسفالت در ۵۹ کیلومتر راه‌های روستایی استان خبر داد و اظهار داشت: این پروژه طی بازه سه ماه گذشته به انجام رسیده است.

وی هدف اجرای طرح را ارتقای سطح ایمنی و کیفیت شبکه راه‌های روستایی استان قلمداد کرد و ادامه داد: رویکرد اصلی پروژه افزایش رضایت کاربران جاده‌ای است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان بهسازی مسیرهای روستایی را در اولویت کاری دانست و اضافه کرد: برای این پروژه ۵۷۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

موسوی تصریح کرد: عملیات روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل در ۴۵ کیلومتر راه‌های روستایی سمنان، گرمسار و آرادان انجام گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه شرایط فنی و وضعیت مسیر تعیین کننده نوع آسفالت بوده است، ادامه داد: ۱۴ کیلومتر دیگر راه‌های روستایی شهرستان‌های دامغان و سمنان عملیات روکش آسفالت گرم بوده است.

