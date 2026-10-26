ورزش و نشاط در دل اجتماعات مردمی ایلام

رضا قربان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این رویداد اظهار کرد: شامگاه یکشنبه و در دویست‌وسی‌وهشتمین شب از اجتماعات مردمی، میدان آیینی ۲۲ بهمن شهر ایلام میزبان این جشنواره به مناسبت هفته تربیت‌بدنی بود تا فضایی پرنشاط برای شهروندان فراهم گردد.

وی با اشاره به اهداف تدارک این مراسم افزود: توسعه فعالیت‌های ورزشی و افزایش مشارکت عمومی در بسیج، محور اصلی این اقدامات بوده است تا اقشار مختلف جامعه بتوانند در محیطی سالم و بانشاط حضور یابند.

این مسئول با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای ایلام و شهدای بسیجی ورزشکار، اجرای رزمایش عضوگیری بسیج و برگزاری مسابقات قهرمانی دارت ویژه کارکنان زن ادارات، بخشی از این فعالیت‌ها به شمار می‌رود که با هدف تقویت پیوند میان ورزش و ارزش‌های معنوی اجرایی شده است.

قربان‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: کوه‌پیمایی ویژه بانوان کارمند بسیجی ادارات نیز در همین چارچوب اجرا شده و مورد استقبال گسترده این قشر قرار گرفته تا نشاط و تحرک در میان کارکنان زن نهادهای اجرایی نهادینه شود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره در میدان ۲۲ بهمن گفت: این رویداد در ادامه فعالیت‌های این مناسبت و با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در تحرک بدنی در بستر اجتماعات شبانه برگزار شد تا شهروندان در کنار حضور پرشور خود، از فضای تفریحی نیز بهره‌مند شوند.

مسئول مرکز تربیت‌بدنی سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام در پایان تاکید کرد: تلاش می‌کنیم با تداوم چنین اقداماتی، فرهنگ ورزش همگانی را در سطح شهرستان گسترش دهیم و زمینه حضور پرنشاط خانواده‌ها را در رویدادهای مختلف مهیا کنیم تا سلامت جسمی و روحی جامعه ارتقا یابد.