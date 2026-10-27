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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

پیام تبریک عراقچی در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی

پیام تبریک عراقچی در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، حاصل اراده درخشان، غیرت و توانمندی فرزندان این سرزمین و نمادی از پیوند خودباوری و روح پهلوانی است. تداوم این قهرمانی غرورانگیز را به قهرمانان سرافراز، کادر فنی و مربیان پرتلاش و خانواده بزرگ کشتی ایران تبریک می‌گویم.

فرزندان ایران بار دیگر بر سکوی افتخار ایستادند تا نشان دهند که راه سربلندی، از میدان اراده و همت می‌گذرد. بی‌تردید، این پیروزی شیرین، افزون بر به اهتزاز درآوردن پرچم پرافتخار ایران، الهام‌بخش نسل جوان و نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش کشور خواهد بود.

برای پهلوانان شایسته ایران، تداوم درخشش، سربلندی و فتح قله‌های بلندتر افتخار را آرزومندم.

کد مطلب 6991617
محسن صمیمی

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