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۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۵۶۱ نفر رسید

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۵۶۱ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۶۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۷۵۹ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۶ شهید جدید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده و ۳۲ نفر نیز زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ‌هزار و ۵۶۵ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند، ۵ هزار و ۶۴۰ نفر زخمی شده‌اند و پیکر ۸۴۵ شهید نیز از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۵۶۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۷۵۹ نفر رسیده است.

کد مطلب 6991736

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